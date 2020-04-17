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Хоккей

ХК «Хумо», в котором выступал Игорь Мережко, пропустит следующий сезон в ВХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт узбекского«Хумо», в котором в сезоне 2019/20 выступал украинский защитник Игорь Мережко, сообщает, что команда не будет принимать участие в чемпионате ВХЛ в следующем сезоне.

Такое решение руководство клуба приняло в связи сотсутствием однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого Чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить.

— В данный момент в связи с мерами по борьбе с пандемией практически всеми странами мира приняты беспрецедентные ограничительные меры, закрыты границы, отсутствует авиационное, железнодорожное и автомобильное трансграничное сообщение.

Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого Чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК «Хумо» в Чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона 2020-2021. – идется в заявлении клуба.

Источник: uhl.ua
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