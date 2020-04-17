Как баскетбол хоккей обыгрывал: Пустозвонов и Захаров сразились в баттле «Без клюшек»

Сегодня,17 апреля,Украинская хоккейная лигасовместно сТМ «Parimarch»провели очередной онлайн-баттл«Без клюшек» наYouTube-канале УХЛ, в котором на поле битвы сошлись представители разных видов спорта. Хоккей и баскетбол по разные стороны домашнего ринга представляли топовые игроки украинских чемпионатов, игроки национальных сборных Украины – капитан ХК «Донбасс»Виктор Захаров и капитан БК«Киев-Баскет»Максим Пустозвонов.

Спортсмены устроили настоящую битву юмора и шуток, параллельно ответив на все вопросы болельщиков, а также посоревновались в знании разных видов спорта и сами придумали несколько совершенно новых соревнований.К тому же, участники баттла попробовали себя в актёрском мастерстве и вспомнили самые яркие моменты своей спортивной карьеры.

Про сорт здесь.

Несмотря на ожесточенную борьбу по ходу всей программы, баскетбол в лице Максима Пустозвонова минимально обыграл хоккей и капитана дончан Виктора Захарова.

Тем, кто пропустил баттл в живую, предлагаем посмотреть полную запись битвы между Виктором Захаровым и Максимом Пустозвоновым:

Отметим, что завтра, 18 апреля, хоккей возьмёт реванш у баскетбола – в 19:00 наYouTube-канале УХЛзащитникХК «Кременчук»Александр Боевыхпомерится силами с форвардом БК «Черкасские Мавпы»Александром Кобцом.

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