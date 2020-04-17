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Куинн: Панарин заслужил право быть MVP

Николай ПисаревНет комментариев
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Панарин и Куинн

Артемий Панарин заслуживает вхождения в число кандидатов на “Харт Трофи”. Об этом тренер “Нью-Йорк Рейнджерс” Дэвид Куинн сказал, отвечая на вопросы болельщиков. Интервью организовал клуб.

Панарин проводит первый сезон своего семилетнего контракта на $81,5 млн и делит третье место в лиге по результативности с форвардом “Бостон Брюинз” Давидом Пастрняком, набрав 95 (32+63) очков в 69 матчах. Также нападающий “Рейнджерс” занимает второе место в лиге с полезностью плюс-36 и с 71 очком в равных составах лидирует в НХЛ.

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“Панарин – один из таких игроков, который во время матча делает что-то такое, что заставляет хоккеистов переглядываться и говорить друг другу: “Ты это видел?”, – сказал Куинн. – Безусловно, Панарин заслужил того, чтобы рассматриваться в числе кандидатов на звание MVP. И он должен там быть. Его страсть к игре очень заразительна. Нам невероятно повезло иметь его в команде”.

Когда 12 марта сезон НХЛ был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса, “Рейнджерс” на два очка отставали от “Каролина Харрикейнз” и “Коламбус Блю Джекетс” в борьбе за первую “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции.

Источник: nhl.ru
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