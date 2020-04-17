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Хоккей

Сканделла согласовал контракт с “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Марко Сканделла

В четверг Марко Сканделла согласовал с “Сент-Луис Блюз” условия четырехлетнего контракта общей стоимостью $13,1 млн ($3,275 млн в среднем за сезон).

Защитник мог стать неограниченно свободным агентом летом этого года. Он перешел в “Блюз” из “Монреаль Канадиенс” 18 февраля этого года по обмену на право выбора во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года.

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Про сорт здесь.

В составе “Сент-Луиса” Сканделла провел 11 игр, отдав одну голевую передачу. Нынешний сезон он начал в “Баффало Сэйбрз”, сыграв за эту команду 31 матч. 2 января его обменяли в “Канадиенс”. В чемпионате 2019-20 годов хоккеист набрал 13 (4+9) очков.

Сканделла был выбран “Миннесота Уайлд” во втором раунде драфта 2008 года под 55-м номером. В НХЛ он отыграл в общей сложности 580 матчей, записав на свой счет 137 (42+95) очков. В “Баффало” его обменяли 30 июня 2017 года.

Источник: nhl.ru

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