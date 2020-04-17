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Смотрите битву Хоккей vs Баскетбол прямо сейчас!

Николай ПисаревНет комментариев
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Уже в пятницу,17 апреля, в19:00наYoutube-канале УХЛв битве сойдутсяхоккейибаскетбол– честь своих видов спорта будут отстаивать игроки национальных сборных Украины – капитан ХК «Донбасс»Виктор Захарови капитан БК «Киев-Баскет»Максим Пустозвонов. Проводить баттл будет постоянный ведущий программыИван Унку.

Прямая трансляция баттла будет доступнанаYoutube-канале УХЛ, а также в этой новости, начиная с 19:00 17 апреля:

Про сорт здесь.

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Источник: uhl.ua

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