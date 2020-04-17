Заболевшие игроки “Колорадо” выздоравливают

Лого клуба “Колорадо”

Джаред Беднар сообщил, что три хоккеиста “Колорадо Эвеланш”, у которых обнаружили коронавирус, чувствуют себя лучше.

“У нас все хорошо, с ребятами все в порядке, – сказал тренер “Эвеланш” в четверг. – Некоторые из них чувствовали себя нормально даже до тестов. Насколько мне известно, у них все хорошо, они снова с семьями и следуют полученным указаниями. Им повезло, что симптомы были не очень серьезными, и все прошло без осложнений”.

Коронавирус у первого игрока “Колорадо” был обнаружен 26 марта, а на следующий день у второго. 7 апреля пришли положительные результаты теста у третьего. Клуб не называет имена заболевших хоккеистов. 12 марта НХЛ приостановила сезона из-за пандемии коронавируса и продлила карантин для игроков и тренеров до 30 апреля.

Коронавирус был также обнаружен у пяти хоккеистов “Оттава Сенаторз”. В этом клубе заболели и несколько сотрудников.

Беднар сказал, что новости о заболевших игроках в его команде не стали для него неожиданностью.

“Мы же видим, что происходит вокруг, сколько положительных тестов. У каждого из нас заболел кто-то из знакомых или мы читали о заболевших. Так что не могу сказать, что это стало для меня сюрпризом”, – сказал тренер.

Беднар считает нормальным и то, что всю его команду не стали проверять на коронавирус.

“Мы проинформировали ребят, что если они чувствуют себя не очень хорошо, мы сообщим об этом нашим врачам. У них возьмут анализы, и мы будем двигаться дальше, – сказал Беднар. – Такая же картина по всей стране и во всем мире. Проверяют не каждого. Анализы берут только у тех, кто чувствует недомогание. Если проблем нет, мы соблюдаем правила, как и все остальные в стране: самоизоляция, социальная дистанция. Игроки стараются поддерживать форму, следят за здоровьем, хотят быть готовыми к возобновлению сезона”.

“Эвеланш” (42-20-8) занимают второе место в Центральном дивизионе, на два очка отстав от “Сент-Луис Блюз”.