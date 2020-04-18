Бафлин и “Джетс” разорвали контракт

Кевин Чевелдаефф и Дастин Бафлин

Защитник Дастин Бафлин и “Виннипег Джетс” в пятницу пришли к общей договоренности разорвать контракт.

Это значит, что Бафлин стал неограниченно свободным агентом. Однако пока неизвестно, захочет ли 35-летний игрок продолжать карьеру в НХЛ.

Про сорт здесь.

12 сентября Бафлин попросил предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам и получил его. Были сообщения, что он рассматривает вариант завершения карьеры. 20 сентября “Джетс” дисквалифицировали хоккеиста. Он пропустил 71 матч до 12 марта, когда из-за пандемии коронавируса в регулярном сезоне НХЛ была объявлена пауза.

В октябре Бафлину была проведена операция по восстановлению голеностопа. У него шел четвертый год пятилетнего контракта среднегодовой стоимостью $7,6 млн, подписанный им 8 февраля 2016 года.

Теперь “Виннипег” сможет освободить из-под потолка зарплат $7,6 млн в этом и следующем сезонах.

“Виннипег” (37-28-6) занимает четвертое место в Центральном дивизионе, на два очка отставая от “Даллас Старз”, и располагается на позиции первой “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции, на два балла опережая “Нэшвилл Предаторз” и “Ванкувер Кэнакс”.

Мобильность, умения и силовой стиль игры Бафлина сделали его самым популярным игроком с 2011 года, когда клуб переехал из Атланты в Виннипег. В 528 матчах за “Джетс” Бафлин набрал 363 (102+261) очка.

В регулярных чемпионатах НХЛ Бафлин провел 869 игр и набрал в них 525 (177+348) очков. В 2010 году в составе “Чикаго Блэкхокс” он стал обладателем Кубка Стэнли, после чего его, форвардов Бена Игера и Акима Алиу, а также защитника Брента Сопела обменяли в “Атланта Трэшерз”, получив за них два выбора на драфте 2010 года (первый и второй раунды), нападающих Марти Ризонера и Джоуи Крэбба, а также молодого форварда Джереми Морина. Сделка состоялась 24 июня 2010 года.