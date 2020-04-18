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Хоккей

«Донбасс» провел вторую утреннею зарядку для жителей Константиновки

Николай ПисаревНет комментариев
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Регулярные занятия спортом – это основа здорового образа жизни. И особенно важно помнить об этом в период карантина.

Для того, чтобы показать, что поддерживать себя в хорошей форме можно в любых условиях, хоккейный клуб «Донбасс» еженедельно проводит утренние зарядки. В эту субботу еще одно такое мероприятие состоялось в Константиновке. Донецкий клуб откликнулся на приглашение жителей дома 53 по улице 6-го Сентября и с радостью провел утреннюю мини-тренировку.

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Про сорт здесь.

Опытным тренером по физической подготовке вновь стал нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Олег Шишлянников. В этот раз ему помогал демонстрировать правильную технику выполнения упражнений игрок «Донбасса 2004» Валерий Раскин.

Хоккеисты показали жителям Константиновки комплекс упражнений, а все поклонники здорового образа жизни смогли выйти на свои балконы и начать утро бодро и спортивно вместе с представителями семикратного чемпиона Украины.

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«Практически все время сейчас проводим дома, дети в школу не ходят, поэтому физической активности у нас сейчас мало, – рассказывает местная жительница Анжела. – В прошлые выходные по телевизору увидела, как хоккейный клуб «Донбасс» проводил зарядку в нашем городе, подумала, что это хорошая инициатива и решала оставить заявку. И вот уже в эти выходные ребята приехали к нам. Мы очень рады, ведь это отличное занятие для детей и взрослых».

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Напоминаем, что ХК «Донбасс» планирует проведение утренних разминок с участием хоккеистов каждую субботу и воскресенье. Вы можете присылать заявки на проведение зарядки в вашем дворе в Константиновке или Дружковке. Донецкий клуб ждет ваших обращений на почту-[email protected].


Оставайтесь дома, берегите себя и будьте здоровы!

Источник: сайтХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua

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