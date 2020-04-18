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Хоккей

Железный человек украинского хоккея съел луковицу в прямом эфире (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 18 апреля, наYoutube-канале УХЛвторой раз за два дня в битве “вне спортивных площадок” вновь сошлись хоккей и баскетбол – на этот раз честь своих видов спорта отстаивали защитник ХК «Кременчук»Александр Боевыхи форвард БК «Черкасские Мавпы»Александр Кобец.

Не выходя из дома, спортсмены не только померились силами и определили сильнейшего, но и пообщались с болельщиками, ответив на все их вопросы. Также спортсмены проверили свою эрудицию и сразились в знании фильмов и мировых звезд.

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В ходе баттла Александр Боевых кинул вызов своему оппоненту и съел в прямом эфире целую луковицу, даже не скривив лицо:

Про сорт здесь.

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Источник: uhl.ua

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