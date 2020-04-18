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Хоккей

Смотрите второй баттл хоккей vs баскетбол прямо сейчас!

Николай ПисаревНет комментариев
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В субботу,18 апреля, в19:00наYoutube-канале УХЛсостоится второй за два дня онлайн-баттл междухоккеем и баскетболом. На этот раз в битве сойдутся защитник ХК «Кременчук»Александр Боевыхи форвард БК «Черкасские Мавпы»Александр Кобец. Проводить баттл будет постоянный ведущий программыИван Унку.

Не выходя из дома, спортсмены не только померятся силами и определят сильнейшего, но и пообщаются с болельщиками, ответив на все их вопросы. Также в ходе программы мы разыграем среди фанатов призы от ТМ«Parimatch» и обещаем подарить всем фанатам массу позитивных эмоций.

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Про сорт здесь.

Онлайн-баттл будет доступен в прямом эфире наYoutube-канале УХЛ, а также в этой новости,начиная с 19:00 18 апреля.

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Источник: uhl.ua

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