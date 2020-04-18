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Знаете ли Вы: Первая буллитная серия сезона 2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
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Знаете ли вы, в каком из матчей случилась первая буллитная серия сезона 2019/20?

Первая буллитная серия в 4 сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч случилась в матче между «Белым Барсом» и «Днепром» (8-тур УХЛ-Пари-Матч).

Про сорт здесь.

Основное время поединка завершилось со счетом 2:2,овертайм также не определил победителя, а в серии послематчевых бросков победную шайбу в ворота «Белого Барса» забросил Владислав Брага.

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Источник: uhl.ua

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