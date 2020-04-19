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Хоккей

«А в сборной места еще есть?»: баскетбольные финты от капитана «Донбасса» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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17 апреля,Украинская хоккейная лигасовместно сТМ «Parimarch»провели очередной онлайн-баттл«Без клюшек» наYouTube-канале УХЛ, в котором на поле битвы сошлись представители разных видов спорта.Хоккейибаскетболпо разные стороны домашнего ринга представляли топовые игроки украинских чемпионатов, игроки национальных сборных Украины – капитан ХК «Донбасс»Виктор Захарови капитан БК«Киев-Баскет»Максим Пустозвонов.

В ходе баттла спортсмены кинули друг другу вызовы – ВикторЗахаров проверил свои баскетбольные навыки, а Максим Пустозвонов в скором времени порадует всех болельщиков приготовлением антимужского блюда.

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Источник: uhl.ua

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