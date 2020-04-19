Ассоциация игроков НХЛ отложила решение о крайней зарплате игроков за сезон 2019/20

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги отложила срок окончательного решения вопроса о последней зарплаты игроков за сезон 2019/20. Решение будет принято 15 мая, сообщает американскоеизданиеSportsnet.

Ресурс отмечает, что игроки имеют возможность отказаться от выплаты, чтобы уменьшить процент эскроу – специального налога, удерживаемого с их зарплат для обеспечения пропорции 50/50 при разделении доходов между владельцами и игроками.

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Принятие окончательного решения было отложено из-за того, что хоккеисты хотят взять паузу, так как ситуация с возобновлением сезона остается неясной.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ был приостановлен 12 марта. Игроки должны были получить ещё три платежа – 15 и 30 марта, а также 15 апреля. НХЛ гарантировала, что игроки получат все выплаты в полном объёме. При этом апрельский платёж меньше предыдущих, так как включает в себя зарплату за четыре игровых дня регулярного чемпионата. Его общая сумма составляет около $ 120 млн.

Источник:sportsnet.ca