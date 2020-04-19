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Солигорский «Шахтер» подал заявку на участие в Континентальном кубке

Николай ПисаревНет комментариев
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Федерация хоккея Республики Белорусь сообщает, что солигорский «Шахтер» подал заявку на участие в Континентальном кубке сезона-2020/21.

Вероятно, белорусский клуб начнет соревнования с третьего раунда. Ежегодное собрание ИИХФ по Континентальному кубку запланировано на 19 июня в Будапеште. Но если эпидемиологическая ситуация в мире к тому времени не улучшится, мероприятие проведут в онлайн-режиме.

Про сорт здесь.

Отметим, что «Шахтер» дважды участвовал в Континентальном кубке – в сезонах-2015/16 и 16/17 «горняки» занимали третье место в группе в третьем раунде и не выходили в финал турнира. В прошедшем сезоне белорусский участник – гродненский «Неман» – занял третье место в финале Континентального кубка. Именно этому клубу в полуфинальном раунде уступил донецкий «Донбасс».

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В сезоне-2019/20 «Шахтер» стал серебряным призером «Париматч-Экстралиги», уступив в финале «Юности» (1-4 в серии).

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua

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