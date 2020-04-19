Тэлбо может уйти из “Флэймз”

Кэм Тэлбо

Кэм Тэлбо считает, что способен быть основным вратарем команды НХЛ. Он уверен, что доказал это, и намерен заняться поисками соответствующей вакансии, став свободным агентом.

В этом сезоне Тэлбо страхует Давида Риттиха в “Калгари Флэймз”.

Про сорт здесь.

“Я не исключаю, что вернусь, но моя задача заключается в том, чтобы показать всем в лиге, что я по-прежнему могу играть первым номером. Я думаю, что у меня это получится”, – сказал Тэлбо в интервью телеканалу Sportsnet в пятницу.

Летом прошлого года Тэлбо подписал контракт на один год с “Калгари”. Чемпионат 2018-19 он провел в “Эдмонтон Ойлерз” и “Филадельфии Флайерз”, выиграв 11 матчей из 35. В течение двух сезонов до этого Тэлбо одержал 73 победы в составе “Эдмонтона”, показав четвертый результат в НХЛ за этот период.

“Поэтому я подписал однолетний контракт. Мне нужно было исправиться, – сказал 32-летний хоккеист. – Я был уверен, что вернусь на свой уровень, если приеду в лагерь без травм, и все будет складываться удачно. Годом ранее я попал в ситуацию, при которой лучше вообще не выходить на лед. Было много факторов, которые привели к спаду в игре. Но думаю, я доказал, что могу быть одним из лучших в лиге, если здоров и нахожусь в форме”.

В этом сезоне Тэлбо одержал 12 побед, потерпел 10 поражений в основное время и одно в дополнительное. Но за период с 1 января и до 12 марта, когда НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, на счету голкипера было девять побед и только четыре поражения (9-3-1). За эти два с половиной месяца он пропускал 2,55 шайбы в среднем за игру (КН) и парировал 92,3% бросков. А Риттих за этот период выглядел не лучшим образом: 7-7-1, КН – 3,36, ОБ – 89,5%.

До 1 января Тэлбо провел в качестве основного голкипера 10 матчей из 42, а после нового года уже 12 из 28. Так что возможность остаться в “Калгари” у вратаря есть.

“Если у меня будет шанс стать первым номером. Не уверен, что в этом сезоне он у меня был, – сказал Тэлбо. – Я понимаю, что в команде хотели понять, что происходит с Риттихом, но я видел, что прибавлял. Думаю, что если мне дадут шанс, я покажу, что способен на многое. Понятно, что я хотел бы играть больше половины матчей, но даже если мы распределим их поровну, это будет шагом вперед по сравнению с нынешним сезоном. Так что я соглашусь”.

Тэлбо дебютировал в НХЛ 21 октября 2013 года, будучи незадрафтованным свободным агентом. В общей сложности он провел в лиге 314 матчей за “Нью-Йорк Рейнджерс”, “Ойлерз”, “Флайерз” и “Флэймз”: 150-122-25, КН – 2,61, ОБ – 91,5%.