Украинские хоккеистки приняли участие в программе «СуперИнтуиция» на Новом канале



На фото: Элизабет и Элен Алиповы

Украинские хоккеистки из столичного клуба«Украиночка» и женской сборной Украины Элен и Элизабет Алиповы попробовали себя в новом амплуа и приняли участие в съёмках проекта «СуперИнтуиция» на Новом канале. Гостями программы и людьми, чьей задачей было угадать, чем именно занимаются близняшки, сталиИракли Макацария и Даниэль Салем.



Хоккеистки пообщались с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказали о том, как они попали на съемки проекта, а также о том, какие эмоции остались после участия в программе:

— Как вы попали на съемки проекта?



Элен:На странице нашей команды «Украиночка» в Facebook написала кастинг-менеджер Нового канала и сказала,что они ищутгероев для участия в проекте «СуперИнтуиция». Она написала,что мы их заинтересовали и попросила наш номер телефона, чтобы связаться. Так мы и попали на кастинг«СуперИнтуиции».

Про сорт здесь.

— Как вы отреагировали на приглашение и сразу ли согласились?



Элен:Эту программу мы уже давно видели по телевизору и не один раз, поэтому когда предложили сходить на кастинг, мы долго не думали и решили попробовать. Тем более нам сказали, что окончательное решение – принимать участие в проекте или нет – мы можем сказать после кастинга.

—Как думаете, вас пригласили в эфир, потому что женский хоккей – диковинка в наших реалиях?

Элен:Думаю что хоккей сыграл большую роль в том, что нас пригласили участвовать в шоу. Но к тому же,нас пригласили ещё и потому, что это был спецвыпуск. Все девочки, которые принимали участие в проекте – близняшки. Всего нас было 15 пар. Кстати, столько близнецов в одном помещение мы ещё не видели.

— Были ли трудности с работой в кадре?

Элен: Самое трудное было, когда в начале снимали раскадровку – нам нельзя было шевелиться и нужно было смотреть в одну точку. Мы минут 20 так стояли, а нам постоянно говорили не шевелиться, не моргать, стать одинаково. А потом, когда уже началась сама съемка программы, то проблем не было

Элизабет: Трудней всего было стоять пока снимали шоу – всего съемка длилась около 4 часов, и все это время мы стояли. Нам еще повезло, что у нас были кроссовки и было легче, чем девочкам, которые стояли на каблуках все это время.

—Какие остались эмоции после эфира?

Элен: Эмоции остались только положительные, нам понравилось принимать участие в этом шоу. Мы побывали, так сказать, за кулисами шоу, увидели изнутри как снимается телепрограмма совершенно с другого ракурса.

Элизабет:Было непривычно и в то же время необычно. Очень интересно было наблюдать, как ведут себя между собой другие девочки близняшки.

Полное видео выпуска программы «СуперИнтуиция» с участием ЭлениЭлизабет Алиповых:

Отметим, что ранее Украинская хоккейная лига запустила #UHLhocheychallenge, в которомпредлагает всемболельщикам восстановить в памяти свои самые яркие воспоминания от сезона 2019/20 в фотографиях, а также все болельщики могут проверить, насколько хорошо они знают игроков и арбитров УХЛ по фотографиям.

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