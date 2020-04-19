Знаете ли Вы: Наибольшее количество “сухих” матчей

Знаете ли Вы, кто из вратарей Украинской хоккейной лиги обладает наибольшим количеством шатаутов в регулярном чемпионате сезона 2019/20?

Таким рекордом в текущем сезоне отметился голкипер«Кременчука»ВячеславНовицкий.Внынешнем регулярном чемпионате именно у этого вратаря наибольшее количествошатаутов- из34 поединков,которые кипер провел в створе ворот “горожан”,7 -заканчивались “сухарями”.

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