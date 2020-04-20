«Что слушают хоккеисты?» с Тимуром Гриценко

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.
Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал нападающий «Кременчука» Тимур Гриценко:
— В жизни я, наверное, больше люблю спокойные и смысловые песни, когда есть над чем задуматься в тексте. Например Баста или Макс Корж. Иногда слушаю русский рок в исполнении Наутилус Помпилиус.
Про сорт здесь.
Перед играми или тренировками я слушаю более динамичные треки типа Imagine Dragons. В момент, когда слушаешь эти песни, тебя переполняют эмоции, ты погружаешься в них и это очень хорошо работает как мотиватор.
Топ-10 треков от Тимура Гриценко
Баста – Партизан
Макс Корж – Шантаж
Наутилус Помпилиус – Крылья
Наутилус Помпилиус – Дыхание
Imagine Dragons – Natural
Баста – Мои разбитые мечты
Макс Корж – Горы по колено
Макс Корж – Слово пацана
Баста – Мастер и Маргарита
Imagine Dragons – Believer
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