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«Что слушают хоккеисты?» с Тимуром Гриценко

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал нападающий «Кременчука» Тимур Гриценко:

— В жизни я, наверное, больше люблю спокойные и смысловые песни, когда есть над чем задуматься в тексте. Например Баста или Макс Корж. Иногда слушаю русский рок в исполнении Наутилус Помпилиус.

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Про сорт здесь.


Перед играми или тренировками я слушаю более динамичные треки типа Imagine Dragons. В момент, когда слушаешь эти песни, тебя переполняют эмоции, ты погружаешься в них и это очень хорошо работает как мотиватор.

«Что слушают хоккеисты?» с Тимуром Гриценко

Топ-10 треков от Тимура Гриценко

«Что слушают хоккеисты?» с Тимуром Гриценко

Баста – Партизан

Макс Корж – Шантаж

Наутилус Помпилиус – Крылья

Наутилус Помпилиус – Дыхание

Imagine Dragons – Natural

Баста – Мои разбитые мечты

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Макс Корж – Горы по колено

Макс Корж – Слово пацана

Баста – Мастер и Маргарита

Imagine Dragons – Believer

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Источник: uhl.ua

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