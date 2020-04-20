Маршан: пауза на руку молодым командам

Брэд Маршан

У Брэда Маршана особое мнение по поводу того, как будут разворачиваться события, если сезон НХЛ возобновится. К сожалению, оно не понравится его команде “Бостон Брюинз”.

“Я думаю, что после перерыва хорошо играть и лучше смотреться на льду будут молодые команды. Например, “Торонто” или “Тампа”. Очень техничные, – сказал нападающий в четверг, общаясь с помощью видеосвязи с владельцами абонементов на матчи “Бостона”. – Они побегут, у них это сразу получится. А возрастным командам будет непросто”.

Про сорт здесь.

“Брюинз”, во главе с капитаном Здено Харой, которому 18 марта исполнилось 43 года, в начале сезона занимали четвертое место в списке самых возрастных команд НХЛ. Самой молодой оказался “Колорадо Эвеланш”.

Возраст может стать проблемой для “Бостона”, который начал сезон, надеясь завоевать Кубок Стэнли после неудачи прошлого года, когда команда вышла в финал, где проиграла седьмой матч “Сент-Луис Блюз”.

Нынешний сезон для “Брюинз” складывался удачно, но 12 марта НХЛ объявила паузу из-за пандемии коронавируса. На перерыв команда ушла, занимая первое место в турнирной таблице (100 очков), выиграв 16 матчей из последних 20 и выходя на пик формы к началу плей-офф.

“Перерыв вряд ли пойдет на пользу какой-то команде, – сказал Маршан. – Несколько дней отдыха пригодились бы. Но тут речь идет о месяце, двух или трех, а может быть и больше. Все пострадают. Ситуацию усугубляет и то, что мы не можем кататься, не можем поддерживать форму, работать над техникой. Пострадают все команды”.

И это очень расстраивает Маршана.

“Проблема в том, что на земле можно делать что угодно. Это не имеет никакого значения, – говорит он. – Можно бегать, крутить педали. Но ничто не заменит тренировки на льду. Ее невозможно повторить, не получится создать такие же условия. Поэтому не так уж важно, что ты делаешь во время паузы. У всех будут проблемы, когда мы выйдем на лед после перерыва”.

Маршан хотел бы доиграть нынешний сезон. Он считает, что его команда заслужила право решать задачи, поставленные перед ней летом прошлого года. Он не хочет даже говорить о том, у “Бостона” не будет шанса побороться за Кубок Стэнли.

“Будет очень обидно, если нас лишат шанса узнать, чем все завершится, – сказал Маршан о перспективе отмены сезона. – У нас очень хорошая команда, у нас есть шанс. Самое обидное, что провести сезон на таком уровне удается не так часто. Мы долго собирали состав, упорно трудились, чтобы оказаться в нынешней ситуации. Мы бы очень хотели узнать, чем все закончится, сможем ли мы воспользоваться таким шансом. Многие в НХЛ оказались в такой же ситуации. Есть немало достойных претендентов на Кубок Стэнли. Но с другой стороны, на кону сейчас стоят более важные вещи”.