Овечкин выставил на аукцион возможность потренироваться с собой

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присоединился к акцииAll In Challengeдля сбора денег продовольственным организациям. Форвард выставил на аукцион лот со стартовой ценой 10 тысяч долларов.

Победитель проведет с форвардом 30-минутную тренировку, а также получит четыре билета на домашнюю игру «Вашингтона», клюшку с автографом Овечкина и возможность посетить раздевалку команды после игры. Авиабилеты, проживание и трансфер также включены в стоимость.

Про сорт здесь.

На данный момент стоимость лота составляет 13 500 долларов.Собранные средства будут переданы в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи.

Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь