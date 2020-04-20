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Хоккей

Овечкин выставил на аукцион возможность потренироваться с собой

Николай ПисаревНет комментариев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присоединился к акцииAll In Challengeдля сбора денег продовольственным организациям. Форвард выставил на аукцион лот со стартовой ценой 10 тысяч долларов.

Победитель проведет с форвардом 30-минутную тренировку, а также получит четыре билета на домашнюю игру «Вашингтона», клюшку с автографом Овечкина и возможность посетить раздевалку команды после игры. Авиабилеты, проживание и трансфер также включены в стоимость.

Про сорт здесь.

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На данный момент стоимость лота составляет 13 500 долларов.Собранные средства будут переданы в фонды, обеспечивающие продовольствием малоимущие семьи.

Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua

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