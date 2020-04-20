Решение IIHF о чемпионате мира в Дивизионе IB: Мировая федерация решила судьбу сборных в сезоне 2020/21

Международная Федерация хоккея (IIHF) проинформировала национальные федерации о принципах и основах проведения чемпионатов мира по хоккею в следующем сезоне. Об этомсообщила Федерация хоккея Украины.
Из-за отмены мировых первенств в хоккее возникла сложная ситуация, поскольку часть турниров была сыграна (два мужских чемпионата мира до 20 лет, и ЧМ среди женщин до 18 лет), один турнир отыгран частично (взрослый ЧМ среди женщин), а большая их часть отменена (мужские ЧМ до 18 лет и взрослые чемпионаты мира).
Про сорт здесь.
В связи с этим вопросом 16 апреля была проведена телефонная конференция совета IIHF, где поддержали предложение Комитета по координации и проведения соревнований по построению программ соревнований в сезоне 2020/21 годов на следующих принципах:
Также дополнительно будут приняты решения по таким отдельным турнирам как олимпийские квалификации WMIIA, WM18IIB, WWIB.
Источник: Сайт Федерации хоккея Украины