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Хоккей

Решение IIHF о чемпионате мира в Дивизионе IB: Мировая федерация решила судьбу сборных в сезоне 2020/21

Николай ПисаревНет комментариев
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Международная Федерация хоккея (IIHF) проинформировала национальные федерации о принципах и основах проведения чемпионатов мира по хоккею в следующем сезоне. Об этомсообщила Федерация хоккея Украины.

Из-за отмены мировых первенств в хоккее возникла сложная ситуация, поскольку часть турниров была сыграна (два мужских чемпионата мира до 20 лет, и ЧМ среди женщин до 18 лет), один турнир отыгран частично (взрослый ЧМ среди женщин), а большая их часть отменена (мужские ЧМ до 18 лет и взрослые чемпионаты мира).

Про сорт здесь.

В связи с этим вопросом 16 апреля была проведена телефонная конференция совета IIHF, где поддержали предложение Комитета по координации и проведения соревнований по построению программ соревнований в сезоне 2020/21 годов на следующих принципах:

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  • Повышение и/или понижение в классе будет происходить в тех случаях, где это может быть сделано. Иными словами, если определенный отыгран ЧМ стыкуется с другими ЧМ, которые были проведены в высших/низших по рангу дивизионах, то соответствующие сборные должны быть повышены или понижены в классе. Если ЧМ в высшем/ниже рангом дивизионах не были сыграны, то никаких изменений между дивизионами не происходит;
  • Согласно со спортивным регламентом IIHF, все сборные во время жеребьевки будут иметь те рейтинговые баллы, которые они получили в преддверии сезона 2020 года. То есть, они будут базироваться на результатах сезона 2019 года;
  • Распределение сборных по группам для участия в ЧМ среди женщин и мужчин (национальные сборные) состоится аналогично распределению, который был применен при формировании групп на ЧМ 2020. Все остальные национальные ассоциации сохранят свои рейтинговые баллы с 2020 года, во время жеребьевки по проведению соревнований в программе 2021 года;
  • Для всех категорий ЧМ, которые были сыграны в 2020 году, будет употреблена стандартная процедура назначения стран-хозяев согласно регламенту;
  • Для всех категорий ЧМ, которые не были сыграны в 2020 году, страны-хозяева будут иметь право проведения аналогичных чемпионатов в сезоне 2021 года. При этом, им предоставляется право отказаться от проведения этих соревнований. В случае согласия на проведение ЧМ в 2021 году, национальные федерации стран-хозяев должны до 15 мая прислать соответствующее подтверждение, в случае их отказа, опять же будет применена стандартная процедура назначения стран-хозяев, как было указано выше.
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    Также дополнительно будут приняты решения по таким отдельным турнирам как олимпийские квалификации WMIIA, WM18IIB, WWIB.

    Источник: Сайт Федерации хоккея Украины

    Источник: uhl.ua

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