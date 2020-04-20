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Ровно 7 лет назад сборная Украины выиграла чемпионат мира и вышла в Дивизион 1А

Николай ПисаревНет комментариев
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Ровно 7 лет назад, 20 апреля 2013 года сборная Украины выиграла чемпионат мира по хоккею в Дивизионе ІВ, который проходил в Донецке.

КомандаАлександра Куликовасумела добиться возвращения в Дивизион ІА в последнем матче турнира – в противостоянии с прямым конкурентом командой Польши.

Про сорт здесь.

Украина– Польша 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 Малашински (Колуш), 00:13, 0:2 Малашински (Дроня, Дутка, бол.), 06:01, 1:2 Благой (Полоницкий, Варламов), 27:42, 2:2 Шафаренко (Тимченко), 28:02, 3:2Тимченко (Победоносцев, Шафаренко), 36:47, 4:2 Матерухин (Тимченко, Шафаренко), 40:26, 4:3 Габриш (Лашкевич), 52:16

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Украина: Напненко. Победоносцев-Люткевич, Шафаренко-Тимченко-Матерухин. Полоницкий-Петрухно, Варламов-Захаров-Благой. Рябенко-Алексюк, Михнов-Торяник-Бондарев. Борисенко, Петранговский.

Источник: сайт XSPORT.ua

Источник: uhl.ua

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