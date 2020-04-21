Филипп Пангелов-Юлдашев: «Хочется не отдыхать, а поработать побыстрее»

Защитник «Донбасса»Филипп Пангелов-Юлдашевпрокомментировал телеканалу XSPORT остановку сезона чемпионата УХЛ-Пари-Матч на стадии полуфинала плей-офф, а также рассказал о своей жизни на карантине:

Про сорт здесь.



— Безусловно, мы были в хорошей форме, мы много работали перед этим плей-офф, набрали хороший ход, но так как все это произошло, в сентябре надо будет заново поработать и выдать свой хоккей.



Опять-таки мы не знаем, какие будут команды, какие составы у участников. Хотелось бы, чтобы все сохранилось по максимуму.



По поводу переноса у меня двоякое мнение и чувство: да, хотелось доигрывать – неважно, при пустых трибунах или при какой-то поддержке, но в то же время ты понимаешь, что во всем мире происходитчто-то непонятное – люди болеют, умирают.



Конечно, самое главное – это наше здоровье, здоровье наших близких, поэтому решение Лиги остановить чемпионат было правильным. В принципе, так поступили во всем мире.





Спортом занимаемся всей семьей дома – жена, дети. Повторяем какие-то упражнения, включаем разные ролики, иногда в игровой форме. Таким образом стараемся себя развлекать. Скучаем, конечно, за хоккеем. Уже хочется не отдыхать, а поработать побыстрее.

Источник: сайт XSPORT