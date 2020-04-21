Вторник, 21 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейФилипп Пангелов-Юлдашев: «Хочется не отдыхать, а поработать побыстрее»
Хоккей

Филипп Пангелов-Юлдашев: «Хочется не отдыхать, а поработать побыстрее»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Защитник «Донбасса»Филипп Пангелов-Юлдашевпрокомментировал телеканалу XSPORT остановку сезона чемпионата УХЛ-Пари-Матч на стадии полуфинала плей-офф, а также рассказал о своей жизни на карантине:

Про сорт здесь.


— Безусловно, мы были в хорошей форме, мы много работали перед этим плей-офф, набрали хороший ход, но так как все это произошло, в сентябре надо будет заново поработать и выдать свой хоккей.

Опять-таки мы не знаем, какие будут команды, какие составы у участников. Хотелось бы, чтобы все сохранилось по максимуму.

Читайте также:  Мальгин подписал контракт с "Флоридой"


По поводу переноса у меня двоякое мнение и чувство: да, хотелось доигрывать – неважно, при пустых трибунах или при какой-то поддержке, но в то же время ты понимаешь, что во всем мире происходитчто-то непонятное – люди болеют, умирают.


Конечно, самое главное – это наше здоровье, здоровье наших близких, поэтому решение Лиги остановить чемпионат было правильным. В принципе, так поступили во всем мире.

Читайте также:  "Тампа-Бэй" - "Даллас" (3:4 ОТ): Худобин остановил "Тампу"


Спортом занимаемся всей семьей дома – жена, дети. Повторяем какие-то упражнения, включаем разные ролики, иногда в игровой форме. Таким образом стараемся себя развлекать. Скучаем, конечно, за хоккеем. Уже хочется не отдыхать, а поработать побыстрее.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Решение IIHF о чемпионате мира в Дивизионе IB: Мировая федерация решила судьбу сборных в сезоне 2020/21

Овечкин выставил на аукцион возможность потренироваться с собой

«Что слушают хоккеисты?» с Тимуром Гриценко

Ровно 7 лет назад сборная Украины выиграла чемпионат мира и вышла в Дивизион 1А

Флорида подписала контракт новичка с форвардом

Закрыть