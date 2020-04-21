Билл Герин с Кубком Стэнли

Билл Герин верит, что сезон в НХЛ возобновится, даже если это произойдёт при пустых трибунах после того, как 12 марта он был поставлен на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса.

“Думаю, что это произойдёт, – сказал генеральный менеджер “Миннесота Уайлд” в понедельник клубному сайту. – Самое главное – мы не делаем ничего, пока это не станет безопасно для всех. Когда это случится, то мы снова будем играть, и мне кажется, что это будет правильно. Будет немножко непривычно и нетрадиционно, но это нормально. Если мы все объединимся и примем новые условия, то все будет хорошо. Когда мы начнём играть в хоккей, это уже будет хоккей”.

Про сорт здесь.

НХЛ рассматривает все варианты продолжения сезона, ожидая разрешения от властей. 14 апреля комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сказал CNN, что игрокам понадобятся две-три недели для возвращения формы.

“Думаю, что преимущество будет у тех команд, которые будут находиться не только в лучшем физическом, но и психологическом состоянии, и будут готовы биться”, – заявил Герин.

Одним из сценариев является проведение матчей без зрителей, что Герин считает реальной возможностью.

“Конечно, будет непривычно и придётся к этому привыкнуть психологически, но уж как будет, так будет, – заявил Герин. – Сначала мы будем к этому просто привыкать. Но вообще надо быть готовыми ко всему. Это нормально. Если мы будем сидеть и жаловаться, говорить об этом в негативном ключе, то ничего хорошего не будет. Мы лишь ещё больше себе навредим. Если мы будем играть при пустых аренах или на нейтральных площадках, что ж, здорово, пусть так. Давайте просто это сделаем и посмотрим, как все получится. Мы готовы ко всему, но при постоянно меняющихся обстоятельствах сложно что-то прогнозировать”.

“Уайлд” (35-27-7) уступают “Нэшвилл Предаторз” и “Ванкувер Кэнакс” одно очко в сражении за место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. Сезон команда начала с шести поражений в семи матчах (1-6-0). 14 февраля с поста главного тренера был уволен Брюс Будро, а его место занял помощник Дин Эвасон. После этого “Миннесота” выиграла восемь из 12 матчей (8-4-0). С момента тренерской перестановки “Уайлд” занимают третье место в лиге по числу голов, забитых за матч (3,58), и четвертое по игре в меньшинстве (91,2%, 31 из 34).

“Этот год был самым странным на моей памяти, – сказал Герин, который 21 августа на посту генменеджера заменил Пола Фентона. – И, слушайте, единственная неприятность – это гуляющий вирус. Все остальное хорошо. Я расстроен, что мы сейчас не играем в хоккей, но что тут поделать? Нельзя позволять этому влиять на нас. Надо принять ситуацию, понять, что такова теперь реальность и двигаться дальше”.