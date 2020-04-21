Игрок президентской команды Беларуси заразился коронавирусом

Пресс-секретарь Президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что экс-форвард сборной Беларуси и игрок президентской команды Дмитрий Мелешкосдал положительный тест на коронавирус.

Отмечается, что хоккеист заболел спустянеделю после окончания любительского чемпионатаБеларусипо хоккею и впоследнее время он не контактировал с Александром Лукашенко.

Про сорт здесь.

Также в заявлении отмечено, что никаких дополнительных мер для игроков команды Президента не предпринималось и предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам.

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь