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Хоккей

Жестокие массовые драки и очные кулачные бои: смотрите подборку лучших драк минувших сезонов УХЛ (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Когда хоккеисты на льду не могут решить проблему мирно – в дело вступают кулаки. И именно драки по праву можно считать самыми яркими моментами, которые возникают на льду во время поединка.

Невероятный накал эмоций, запал и желание выиграть любой ценой в один миг вспыхивают между командами и остановить бойню могут только арбитры. Однако, даже лайнсменам не всегда удается умерить пыл хоккеистов.

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Про сорт здесь.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила подборку самых ярких, жестоких и зрелищных драк минувших сезонов – от массовых баталий, в которых принимали участие фактически все игроки обеих команд, до очных единоборств, в которых сильнейший определился только после серии мощных ударов.

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Источник: uhl.ua

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