Проголосуй за самый яркий момент сезона 2019/20!

И хоть сезон 2019/20 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч был вынуждено приостановлен, а пандемия коронавируса внесла свои коррективы в спортивные события во всем мире, это не мешает нам вспоминать, чем запомнился незавершенный хоккейный сезон в Украине.

Именно поэтому Украинская хоккейная лига предлагает всем своим болельщикам определить, какой момент в сезоне 2019/20 стал самым ярким и запоминающемся.

Про сорт здесь.

Мы представляем на выбор десятку лучших эпизодов сезона 2019/20 и предлагаем всем украинским фанатам выбрать, какой из них стал самым памятным. Отметим, что голосование доступносправа на главной странице сайта УХЛ под турнирной таблицей чемпионата.

Победа «Донбасса» во втором раунде Континентального кубка;

Бронзовые медали сборной Украины U20 на чемпионате мира;





7-матчевая домашняя победная серия «Кременчука»;





Владимир Алексюк забросил наиболее быструю шайбу в истории УХЛ;









Драка в матче «Днепр» – «Кременчук» (15.01.2020)





Виталий Лялька стал первым игроком, забросивший 100 шайб в регулярных чемпионатах







Победы «Белого Барса» над «Кременчуком» и «Донбассом»







12-матчевая серия «Донбасса» без поражений







Досрочная победа «Кременчука» в регулярном чемпионате







Первая победа «Ледяных Волков» в плей-офф в истории

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