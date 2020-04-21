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Хоккей

Проголосуй за самый яркий момент сезона 2019/20!

Николай ПисаревНет комментариев
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И хоть сезон 2019/20 чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч был вынуждено приостановлен, а пандемия коронавируса внесла свои коррективы в спортивные события во всем мире, это не мешает нам вспоминать, чем запомнился незавершенный хоккейный сезон в Украине.

Именно поэтому Украинская хоккейная лига предлагает всем своим болельщикам определить, какой момент в сезоне 2019/20 стал самым ярким и запоминающемся.

Про сорт здесь.

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Мы представляем на выбор десятку лучших эпизодов сезона 2019/20 и предлагаем всем украинским фанатам выбрать, какой из них стал самым памятным. Отметим, что голосование доступносправа на главной странице сайта УХЛ под турнирной таблицей чемпионата.

  • Победа «Донбасса» во втором раунде Континентального кубка;
  • Бронзовые медали сборной Украины U20 на чемпионате мира;


  • 7-матчевая домашняя победная серия «Кременчука»;


  • Владимир Алексюк забросил наиболее быструю шайбу в истории УХЛ;
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  • Драка в матче «Днепр» – «Кременчук» (15.01.2020)


  • Виталий Лялька стал первым игроком, забросивший 100 шайб в регулярных чемпионатах



  • Победы «Белого Барса» над «Кременчуком» и «Донбассом»



  • 12-матчевая серия «Донбасса» без поражений



  • Досрочная победа «Кременчука» в регулярном чемпионате



  • Первая победа «Ледяных Волков» в плей-офф в истории

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Источник: uhl.ua

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