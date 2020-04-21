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Хоккей

Словения, после несостоявшегося чемпионата мира, вновь подала заявку на проведение турнира

Николай ПисаревНет комментариев
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Словения подала в Международную федерацию хоккея заявку на проведение в Любляне матчей группы А первого дивизиона чемпионата мира с 25 апреля по 1 мая 2021 года.

Столица Словении должна была принять турнир в этом году с 27 апреля по 3 мая, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Про сорт здесь.

Подача заявок завершится 15 мая. Окончательное решение о проведении чемпионата мира-2021 будет принято на конгрессе IIHF. Болельщикам, уже купившим билеты на отмененный турнир, рекомендуется их сохранить.

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Источник:официальный сайт федерации хоккея Словении

Источник: uhl.ua

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