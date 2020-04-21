Словения, после несостоявшегося чемпионата мира, вновь подала заявку на проведение турнира

Словения подала в Международную федерацию хоккея заявку на проведение в Любляне матчей группы А первого дивизиона чемпионата мира с 25 апреля по 1 мая 2021 года.

Столица Словении должна была принять турнир в этом году с 27 апреля по 3 мая, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Про сорт здесь.

Подача заявок завершится 15 мая. Окончательное решение о проведении чемпионата мира-2021 будет принято на конгрессе IIHF. Болельщикам, уже купившим билеты на отмененный турнир, рекомендуется их сохранить.

Источник:официальный сайт федерации хоккея Словении