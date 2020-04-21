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Хоккей

Вспышка коронавируса в Немане: заболели более 20 хоккеистов

Сергей СумскойНет комментариев
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В белорусском хоккейном клубе «Неман» зафиксирована вспышка коронавируса, передает Tribuna.com.

Отмечается, что положительные тесты на COVID-19 пришли финским хоккеистам Валттери Хиетанену, Йоонасу Хурри, Сами Йекунену и Тимо Хильтунену.

Позже стало известно, что заразились Никита Бастрыкин и Виктор Мойсеенко.

Про сорт здесь.

Кроме того, в составе «Неман-2» и юниорского состава оказалось 17 инфицированных. Сообщается, молодых игроков собираются изолировать на базе отдыха «Свитанак».

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Тэги: Беларуськоронавирус
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