Знаете ли Вы: Самый надёжный вратарь

Знаете ли Вы, кто из вратарей Украинской хоккейной лиги стал самым надежным по итогам регулярного чемпионата 2019/20?

Таким достижением отметился голкипер«Кременчука»Вячеслав Новицкий,который в34 матчахзаработал коэффициент надёжности1.42. Всего в “ругулярке”Новицкийотбил 672 броска,пропустив48 шайбв свои ворота.

Про сорт здесь.

Отметим, чтоВячеслав Новицкийтрижды становился лучшим голкипером месяца, что является рекордом в текущем розыгрыше чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

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