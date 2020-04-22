23 хоккеиста белорусского «Немана» сдали положительные тесты на коронавирус

После новости о том, чтоодноклубник президента Беларуси Александра Лукашенко заразился коронавирусом, положительные тесты на COVID-19 сдали хоккеисты гродненского «Немана».

Как сообщаетTelegram-канал NEXTA,первыми в составе команды положительный тест на COVID-19 сдали финские легионеры, анализы у которых взяли ещё 13 апреля возвращении на родину. Позже стало известно, что еще двое игроков основной команды инфицированы.

Про сорт здесь.

В молодежной команде «Немана» медики обнаружили еще 17 случаев заражения, которые могли быть спровоцированы двумя матчами с основной командой 4 и 6 апреля. Также в сообщении отмечается, чтомолодых хоккеистов собираются изолировать на базе отдыха.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, чтоникаких дополнительных мер для игроков президентской командыпосле заражения одного из игроков предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам.

Источник: сайт XSPORT