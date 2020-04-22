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23 хоккеиста белорусского «Немана» сдали положительные тесты на коронавирус

Николай ПисаревНет комментариев
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После новости о том, чтоодноклубник президента Беларуси Александра Лукашенко заразился коронавирусом, положительные тесты на COVID-19 сдали хоккеисты гродненского «Немана».

Как сообщаетTelegram-канал NEXTA,первыми в составе команды положительный тест на COVID-19 сдали финские легионеры, анализы у которых взяли ещё 13 апреля возвращении на родину. Позже стало известно, что еще двое игроков основной команды инфицированы.

Про сорт здесь.

В молодежной команде «Немана» медики обнаружили еще 17 случаев заражения, которые могли быть спровоцированы двумя матчами с основной командой 4 и 6 апреля. Также в сообщении отмечается, чтомолодых хоккеистов собираются изолировать на базе отдыха.

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Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, чтоникаких дополнительных мер для игроков президентской командыпосле заражения одного из игроков предприниматься не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам.

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua

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