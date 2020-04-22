НХЛ может провести драфт-2020 еще до возобновления чемпионата

Инсайдер TSNПьер Лебрюннасвоей странице в Twitter сообщил, что НХЛ рассматривает вариант проведения драфта-2020 еще до возобновления чемпионата, который был остановлен из-за пандемии коронавируса. Драфт-2020, который должен был состоятся в Монреале, может пройти удаленно в июне.

— По словам Билла Дэйли, в НХЛ обсуждали множество различных вариантов. Один из них – провести драфт в июне до возможного возобновления сезона.

Про сорт здесь.



Есть некоторые очевидные сложности с этим – порядок выбора, условные пики и так далее. Но это обсуждается как вариант.



Если драфт состоится в июне, то будет проходить удаленно, а не на арене. Опять же, ничего не решено, обсуждение продолжается.

Источник:twitter.com/PierreVLeBrun