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Хоккей

НХЛ может провести драфт-2020 еще до возобновления чемпионата

Николай ПисаревНет комментариев
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Инсайдер TSNПьер Лебрюннасвоей странице в Twitter сообщил, что НХЛ рассматривает вариант проведения драфта-2020 еще до возобновления чемпионата, который был остановлен из-за пандемии коронавируса. Драфт-2020, который должен был состоятся в Монреале, может пройти удаленно в июне.

— По словам Билла Дэйли, в НХЛ обсуждали множество различных вариантов. Один из них – провести драфт в июне до возможного возобновления сезона.

Про сорт здесь.

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Есть некоторые очевидные сложности с этим – порядок выбора, условные пики и так далее. Но это обсуждается как вариант.


Если драфт состоится в июне, то будет проходить удаленно, а не на арене. Опять же, ничего не решено, обсуждение продолжается.

Источник:twitter.com/PierreVLeBrun

Источник: uhl.ua

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