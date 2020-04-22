Николай Дворник: «Будущий сезон будет еще ярче, чем этот, ведь Лига с каждым годом добавляет»

Украинская хоккейная лига продолжаетцикл онлайн-конференций с игроками, где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам. В понедельник, 20 апреля,на все вопросы болельщиков отвечал капитан «Ледяных Волков»Николай Дворник.

— Что можешь пожелать команде и болельщикам на время карантина?

Про сорт здесь.

— Так как сейчас карантин и, к сожалению, по миру ходит вирус, хочу пожелать всем крепкого здоровья. Также желаю всем оставаться дома, проводить наконец-то время в родными и близкими.

—Ты играл за новояворовский клуб «Галицкие Львы», как тебе игралось в этой команде и какая была атмосфера?

— От Львова у меня остались только приятные воспоминания и в этомклубе я набрался хорошего опыта. Тогда был сезон в более молодежном формате, и все парни были молодыми. Это была команда местных парней 2001-го года, которую вёл Михаил Чиканцев, а нас, старших, добавили для того, чтобы усилить коллектив.

У нас получилась хорошая дружная команда. Хотелось бы, конечно, достичь более высоких результатов, но мы уступили харьковскому «Динамо» в 1/4 финала. Однако, в любом случае воспоминания у меня остались очень приятные.

—Где тебе лучше играть в «Галицких Львах»или в «Ледяных Волках»?



— В каждой команде было по-своему хорошо и в каждом из этих клубов я получил ценный опыт, поэтому как-то сравнивать эти команды нет смысла. Могу сказать, что в обоих клубов я получил много новых навыков, которые мне пригодились в будущем.

—Как думаешь, почему не вышло во второй раз обыграть «Белый Барс»в 1/4 и выйти в полуфинал?

— Эту серия в плей-офф можно занести нашей команде в актив, так как мы впервые в истории существования клуба смогли вырвать победу. В крайнем, третьем матче четвертьфинала, в котором мы проиграли в овертайме, мы уступали, однако смогли сравнять счет, и показать характер.

В этой серии мы показали, что нас не нужно сбрасывать со счётов и мы можем навязать борьбу. А в овертайме нам просто немного не хватило везения.

— Как оценишь поддержку киевских трибун в этом году?



— Меня очень приятно удивило, что по ходу сезона были матчи, когда наша арена была набита до отказа. Честно, очень здорово играть при полных трибунах и я рад, что люди в Киеве начали узнавать, что в городе есть хоккейный клуб.

Было приятно, что люди приходили, поддерживали нас и гнали вперед. Например, на матче с кременчужанами, когда мы по ходу всего поединка уступали всего в одну шайбу, зрители безумно нам помогли. Хоть мы и проиграли тот матч, но поддержка для команды очень важна.

— Справлялся ли ты с ролью капитана команды? Что входило в твои обязанности?

— Так как по ходу сезона меня не лишили капитанской нашивки, значит, справлялся (улыбается). Конечно, были сложные моменты в сезоне – и у меня, и у команды. Старался по ходу сезона, а особенно, когда начался плей-офф, поддерживать ребят.

Для многих молодых парней этот плей-офф вообще был первым в жизни, так что надо было держать всех в духе, чтобы каждый игрок смог раскрыть свои лучшие качества.

— Какой момент в этом сезоне запомнился больше всего?

— Первое, что приходит в голову – это победа над “барсами” в плей-офф. Особенно памятная эта победа еще и потому что после того, как мы проиграли первый матч при своих трибунах, нас многие сбросили со счетов и думали, что серия закончится на втором матче.

Однако, даже несмотря на короткую лавку во втором матче, мы смогли выиграть со счётом 4:2 и продлить серию до трех поединков.

—Как удавалось по ходу сезона не падать духом и выходить на лед даже после крупных поражений? Как поддерживали командный дух?

— Тяжело сразу после разгромных поражений выходить на лед. Едешь домой и думаешь, как бы ты мог по-другому поступить – где-то моменты от тебя зависели, где-то от партнёров.

После таких игр мы обычно общались внутри команды, думали, что могли поменять и таким образом работали над своими ошибками.Плюс тренер всегда проводил с нами видеоразборы наших игр.

— Как думаешь, помогло команде усиление в виде опытных заграничных легионеров?



—У нас был опытный игрок Игорь Шаманский – он не легионер, но тоже хорошо усилил команду. За счёт опыта он часто молодым игрокам подсказывал – где шайбу лучше придержать, где отдать. Плюс в решающих матчах он забил действительно важные для команды шайбы.

Если говорить о легионерах, то хорошо нас усилил казахский легионер Рамазан Алдамжаров – он хороший, трудолюбивый парень, который своей игрой нам очень помог. Габи Еунг, американский легионер, вообще например говорил, что он учитель. Так что он тоже здорово помогал и во время матчей, и во время тренировочного процесса.

— Какие твои ожидания от будущего сезона?

— Это будет юбилейный, пятый, сезон для УХЛ, поэтому, я думаю, что он будет еще ярче, чем этот. Ведь Лига с каждым сезоном добавляет.

Плюс, из-за того, что этот сезон не был доигран, то в будущем году у нас будет два чемпиона – ведь сначала команды доиграют незаконченный сезон и потом сразу же начнут следующий. Так что я уверен, что сезон будет очень насыщенным и интересным.

— Самый курьезный случай в игровой карьере?

— Это было три года назад, в 2015 году, когда у меня закончился сезон за«Кременчук». Это был короткий чемпионат, и мы тогда в финале уступили«АТЕКу». Я приехал из Кремечуга в Киев и ходил на тренировки вместе с младшей командой«Льдинки». В общем, на одной из этих тренировок мне попали шайбой в зубы и из-за этого на все верхние зубы мне пришлось накладывать шину.

А самое смешное, что через неделю у моей старшей сестры была свадьба. Поэтому на всех фотографиях свадебных я не улыбался.



— Где еще видишь себя, кроме спорта?



— Вообще я человек очень спортивный и помимо хоккея очень люблю и футбол, и бокс. Да и вообще мне трудно представить себя где-то вне спорта. К тому же, по образованию я тренер, и у меня уже был небольшой тренерский опыт – так что, возможно, я мог бы себя реализовать в таком амплуа.

А если говорить о чем-то вне спорта, то мне нравятся автомобили. Наверное, я смог бы себя связать с этой сферой, если бы не спорт.

— Как поддерживаешь форму на карантине?



— Сейчас я уехал за город на дачу – тут есть свой двор и я могу тренироваться на свежем воздухе. Я иногда бегаю, тренируюсь дома и всем тоже советую держать себя в форме во время карантина.



— Какая твоя самая большая хоккейная мечта?

— Хочется, конечно, сыграть за сборную Украины и выиграть чемпионат мира вместе с украинской командой. Безусловно, есть мечта сыграть на Олимпиаде, а еще попробовать свои силы в Европе.

К тому же, мне бы хотелось, чтобы и уровень нашего чемпионата рос и становился с каждым годом все более конкурентноспособным.

— Что можешь пожелать молодым хоккеистам?



— Тренироваться, тренироваться и еще очень много раз тренироваться. Только заниматься нужно с улыбкой и получать удовольствие от того, что делаешь. Плюс нужно никогда не останавливаться и идти к своим целям.

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