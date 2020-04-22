Пачиоретти: нас ждет самый сложный плей-офф

Макс Пачиоретти

Если НХЛ решит продлить сезон и определить чемпиона, то завоевать Кубок Стэнли в этом году будет очень сложно. В этом убежден Макс Пачиоретти.

“Нас ждет самый непростой розыгрыш Кубка. Только подумайте, в какой ситуации мы оказались, – сказал нападающий “Вегас Голден Найтс” в интервью официальному сайту клуба, которое было опубликовано в субботу. – Никто не знает, когда мы будем играть, где, с болельщиками или без них. Все в подвешенном состоянии. Но у хоккеистов есть время залечить травмы. Они готовятся. Поверьте мне, каждый из нас старается извлечь максимум пользы из этой ситуации. Все восстанавливаются, набирают форму. Обычно большинство команд подходят к плей-офф в вымотанном состоянии, но не в этом году. Травмированные вылечатся, команды будут готовы показать себя в лучшем свете, смогут выставить лучшие составы. Я считаю, что нас ждет самый уникальный плей-офф из всех на моей памяти. Никаких оправданий. Команды будут полностью готовы к борьбе”.

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Пока неизвестно, когда НХЛ может возобновить сезон, приостановленный 12 марта из-за пандемии коронавируса.

“Вегас” (39-24-8) сейчас возглавляет Тихоокеанский дивизион и имеет все шансы попасть в розыгрыш Кубка Стэнли в третий раз подряд с момента появления в НХЛ. В дебютном сезоне 2017-18 “Голден Найтс” дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли “Вашингтон Кэпиталз”.

Пачиоретти проводит второй сезон в “Вегасе” и считает, что команда способна бороться за победу. После увольнения тренера Жерара Галлана (15 января) “Голден Найтс” под руководством нового наставника Питера Дебура одержали 15 побед в 22 играх (15-5-2), в том числе выиграв 11 матчей из 13 перед перерывом.

“Мы демонстрировали очень хороший хоккей перед паузой, – сказал Пачиоретти. – А мы играли с травмами, без ключевых ребят, после смены тренера, осваивая новые тактические схемы. Мы очень хорошо играли, показали, пожалуй, лучший хоккей за все время, что я провел здесь. Теперь все зависит только от нас. Мы должны сделать все возможное, чтобы продолжить играть в таком же ключе после перерыва. А для этого надо очень много работать. У соперников будет время, чтобы проанализировать нашу манеру игры. Тренеры сейчас просматривают записи матчей, чтобы определить основные тенденции. Очень важно сохранить набранный темп и возобновить сезон, играя даже лучше, чем до паузы. … Нам очень нравится наша команда. Мы рассмотрели все проблемы, чтобы у нас был шанс и ресурсы бороться за главный приз. Все зависит от нас”.

Сыграв 71 матч в этом чемпионате, Пачиоретти занимает первое место в команде по набранным очкам – 66 (32+34). Не будь этой паузы, ему пришлось бы пропускать игры из-за травмы нижней части тела. Сейчас же он готовится выйти на лед, когда возобновится сезон.

“Я бы согласился ждать полгода, а потом лететь в Антарктику, чтобы сыграть там, – сказал 31-летний хоккеист. – У нас особенная команда. Мы согласны на все, чтобы доиграть сезон, потому что верим в себя. Все зависит от нас. Мы должны собраться и добиться успеха, когда начнем играть”.

Первые десять сезонов в НХЛ Пачиоретти провел в “Монреаль Канадиенс”. Летом 2018 года его обменяли в “Вегас” на нападающих Ника Сузуки и Томаша Татара, а также на право выбора во втором раунде драфта 2019 года.

Пачиоретти считает, что успешное выступление команды в плей-офф поможет городу так же, как в 2018 году после массового расстрела.

“Задержавшись надолго в плей-офф, мы подарим людям надежду, они будут болеть за команду, город станет привлекательнее. Мы поможем ему в экономическом плане. Такие перспективы вдохновляют игроков, – сказал он. – С моей точки зрения, у нас сложись особые отношения с болельщиками и городом. И эти отношения служат дополнительной мотивацией для нас. Мы чувствуем, что играем не только ради себя и партнеров, но для жителей Вегаса, болельщиков, которые поддерживали нас с первого дня существования команды”.