Сюжет телеканала «Кременчугские новости» о конкурсе #UHLhockeychallenge

Поскольку из-за принятых украинским государством мер, в связи с распространением пандемии коронавируса в мире, мы все вынуждены сидеть дома, Украинская хоккейная лига предложила всемболельщикам восстановить в памяти свои самые яркие воспоминания от сезона 2019/20 в фотографиях.

Телеканал«Кременчугские новости» снял сюжет об #UHLhockeychallengeи рассказал о сути конкурса, его участниках, а также узнал, кто из хоккеистов УХЛ уже успел выложить свои хоккейные фотографии.

Про сорт здесь.

Напомним, что условия челленджа очень просты:

Выложить любое хоккейное фото в социальные сети и написать, чем вам запомнился сезон 2019/20;

Поставить хештег#UHLhockeychallengeи отметить Украинскую хоккейную лигу;

В комментариях под постом с челленджем тегнуть троих друзей;

Быть подписанным на Украинскую хоккейную лигу вInstagramиFacebook.

Авторы самых ярких фотографий получат специальные призы от Украинской хоккейной лиги! Желаем удачи!

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