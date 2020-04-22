Сюжет телеканала «Кременчугские новости» о конкурсе #UHLhockeychallenge

Поскольку из-за принятых украинским государством мер, в связи с распространением пандемии коронавируса в мире, мы все вынуждены сидеть дома, Украинская хоккейная лига предложила всемболельщикам восстановить в памяти свои самые яркие воспоминания от сезона 2019/20 в фотографиях.
Телеканал«Кременчугские новости» снял сюжет об #UHLhockeychallengeи рассказал о сути конкурса, его участниках, а также узнал, кто из хоккеистов УХЛ уже успел выложить свои хоккейные фотографии.
Про сорт здесь.
Напомним, что условия челленджа очень просты:
Авторы самых ярких фотографий получат специальные призы от Украинской хоккейной лиги! Желаем удачи!
Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber