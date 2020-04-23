Беттмэн подтвердил возможность возобновления сезона на четырех аренах

Гэрри Беттмэн

Лига рассматривает сценарий проведения концовки чемпионата на четырех аренах без зрителей с тремя матчами в день на каждой. Об этом в среду в интервью Sportsnet сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Также НХЛ, 12 марта поставившая сезон на паузу из-за угроз, связанных с коронавирусом, предложила генеральным менеджерам провести драфт до окончания сезона.

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“Мы зондируем почву, – сказал Беттмэн о предложении относительно драфта. – Никаких решений принято не было. Обратная связь была в таком ключе: “Мы более не живем в идеальном мире. Мы должны быть готовы подстраиваться”. Идеальным вариантом было бы, и это бы решило большинство проблем, завершение регулярного сезона, даже если бы это было сделано на централизованной основе. И последующее проведение плей-офф в обычном формате”.

“Это было бы идеально, – сказал комиссионер. – Но, опять же, это один из многих рассматриваемых вариантов. И если нам не удается осуществить идеальный сценарий, тогда мы смотрим на следующие”.

НХЛ решила не проводить матчи на аренах в нейтральных городах, потому что стадионы команды лучше подходят для игр на централизованной основе, если лига решит задействовать данный сценарий.

“Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей”, – сказал комиссионер Беттмэн.

Лиге понадобятся четыре раздевалки калибра НХЛ на каждой арене, потому что в случае проведения трех матчей в день на одном стадионе для заезда и выезда команд нужны будут соответствующие процедуры санитарной обработки, заявил Беттмэн.

Комиссионер подчеркнул, что число городов еще не было определено. НХЛ моделирует ситуации, чтобы быть готовой к разным обстоятельствам.

“Возможно, это будут два города, – сказал Беттмэн. – На данный момент мы не можем этого предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно. Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок”.

НХЛ рекомендовала игрокам и персоналу оставаться в самоизоляции до 30 апреля. Первым шагом к возобновлению сезона стала бы возможность игроков тренироваться на клубной территории. Следующий шаг – тренировочный лагерь, который, по словам Беттмэна по итогам разговора с игроками и профсоюзом, должен длиться не менее трех недель.

Комиссионер Беттмэн заявил, что НХЛ не чувствует давления от того, что может стать первой главной спортивной лигой Северной Америки, которая возобновит чемпионат.

“Это не гонка, – сказал комиссионер. – Ставки слишком высоки. Некоторые игроки имели возможность работать над физической формой в последние пару недель, но на деле никто из хоккеистов не имел возможности работать на льду. Нам нужно будет убедиться, что игроки находятся в игровой форме. Потому что мы не хотим ставить их под угрозу получения травмы и рисковать их карьерой. Поэтому нам понадобится время для правильного возвращения. А когда мы вернемся, все будет сделано правильно”.

Идея проведения драфта до окончания сезона связана с рядом проблем: определением порядка драфта и тем, что делать с неопределенными выборами. Однако длительное ожидание драфта может вызвать еще больше проблем.

“Поэтому надо рассмотреть все варианты, добиться баланса и постараться сделать правильные выводы, – сказал Беттмэн. – И мы, конечно, их делаем после общения с клубами. Мы не сидим и не командуем: “Будет так и никак иначе”.

НХЛ также следит за указаниями властей.

“В конечном счете решение будет принято медицинскими органами и людьми из правительства, так что мы не собираемся делать то, что не считается неприемлемым, – сказал комиссионер. – Но мы однозначно можем играть летом. Однозначно мы способны провести полноценный следующий чемпионат, но начать его позже. Есть много вариантов с точки зрения временных рамок, поэтому мы гибки и не собираемся торопиться. Мы не будем делать ничего сумасшедшего. Мы постараемся сделать что-то, что будет соответствовать обстоятельствам текущего момента”.