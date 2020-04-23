«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Коваленко

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.
Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Днепра» Никита Коваленко:
— Музыка – это настроение: на день в целом или на работу. Настраиваюсь на игры я обычно под какую-то позитивную песню, от которой у меня настроение идёт вверх. Такжея и сам играю на гитаре иногда перед играми, что бы себе поднять настрой.
Про сорт здесь.
Топ-10 треков от Никиты Коваленко
Zivert-Credo
Zivert-Beverly Hills
Melovin -Ти
Artik&Asti – Под гипнозом
Океан Эльзи – Я не сдамся
Мосиманн&Maruv- Mon Amour
Григорий Лепс – Натали
Верка Сердючка – Все будет хорошо
Дана Соколова (feat Скриптонит)- Индиго
Calvin Harris, Rag’n’Bone Man – Giant
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