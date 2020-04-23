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«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Коваленко

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Днепра» Никита Коваленко:

— Музыка – это настроение: на день в целом или на работу. Настраиваюсь на игры я обычно под какую-то позитивную песню, от которой у меня настроение идёт вверх. Такжея и сам играю на гитаре иногда перед играми, что бы себе поднять настрой.

«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Коваленко

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Про сорт здесь.

Топ-10 треков от Никиты Коваленко

«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Коваленко

Zivert-Credo

Zivert-Beverly Hills

Melovin -Ти

Artik&Asti – Под гипнозом

Океан Эльзи – Я не сдамся

Мосиманн&Maruv- Mon Amour

Григорий Лепс – Натали

Верка Сердючка – Все будет хорошо

Дана Соколова (feat Скриптонит)- Индиго

Calvin Harris, Rag’n’Bone Man – Giant

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Источник: uhl.ua

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