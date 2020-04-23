«Что слушают хоккеисты?» с Никитой Коваленко

Украинская хоккейная лигасовместно с«Авторадио»запустили совместный специальныйпроект«Что слушают хоккеисты?»,в рамках которого игроки клубов УХЛ будут рассказывать о своих музыкальных предпочтениях и вкусах.

Следующим о своих музыкальных предпочтениях рассказал форвард «Днепра» Никита Коваленко:

— Музыка – это настроение: на день в целом или на работу. Настраиваюсь на игры я обычно под какую-то позитивную песню, от которой у меня настроение идёт вверх. Такжея и сам играю на гитаре иногда перед играми, что бы себе поднять настрой.





Про сорт здесь.

Топ-10 треков от Никиты Коваленко







Zivert-Credo



Zivert-Beverly Hills



Melovin -Ти



Artik&Asti – Под гипнозом



Океан Эльзи – Я не сдамся



Мосиманн&Maruv- Mon Amour



Григорий Лепс – Натали



Верка Сердючка – Все будет хорошо



Дана Соколова (feat Скриптонит)- Индиго



Calvin Harris, Rag’n’Bone Man – Giant



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