Грецки и Овечкин сыграли в киберхоккей

Форвард «Вашингтона»Александр Овечкинсыграл сУэйном ГретцкивNHL 20.

Канадец играл за «Эдмонтон», а россиянин – за «Вашингтон».Первая игра завершилась со счетом 5:4 Грецки, а во второй игре со счетом 4:1 победил «Вашингтон» Овечкина. Уэйн Гретцки к концу второго периода признался, что сильно устал, после чего организаторы решили изменить формат матча – отказаться от третьей решающей игры и завершить серию.

Про сорт здесь.

Зрители «Великий против «Великой восьмерки» пожертвовали более 20 тысяч долларов. Также семьи Гретцки иОвечкина дополнили эту сумму иполучилась 41 041 доллар, которые будут направлены наборьбу спандемией коронавируса.

Источник:nhl.com