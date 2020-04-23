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Хоккей

Хрупкость спорта, выброс адреналина и позитив на карантине: хоккей обыграл смешанные единоборства

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лига и ТМ«Parimatch» в очередной раз доказывают, что проводить время на карантине можно с позитивом, а такжеузнавать что-то новое и оставаться на связи с любимыми спортсменами.

Сегодня, 23 апреля, состоялся очередной межспортивный онлайн-баттл«Без клюшек», однако именно этот выпуск особенно примечателен. Особенной эта программа стала, потому что впервые в истории онлайн-баттлов в битве вне спортивных площадок сошлись представительницы прекрасной половины планеты – чемпионка Украины по хоккею в составе харьковских«Пантер»Диана Ковтуни чемпионка мира ММА по версии WWFCСветлана Гоцык.

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Про сорт здесь.

Спортсменки, не выходя из дома, посоревновались в знании стран и городов, проверили свою спортивную чуйку и эрудицию, а также узнали, насколько хорошо они знакомы с мировой киношной классикой. Также девушки рассказали о том, как они попали в такие грубые виды спорта и почему решили связать свою профессиональную карьеру именно с единоборствами и хоккеем.

— Вообще существует очень глупый стереотип, что девушки, которые занимаются мужскими видами спорта – хоккеем, футболом, борьбой – агрессивные и грубые. А на самом деле, все наоборот (улыбается). Я, например, в жизни очень спокойная и добрая, а все свои эмоции я оставляю на тренировках. – поделилась Светлана Гоцык.


Тем, кто пропустил баттл в живую, предлагаем посмотреть полную запись битвы между Дианой Ковтун и Светланой Гоцык:

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Напомним, что завтра, 24 апреля, в онлайн-баттле сойдутсятрёхкратный чемпион Украины, защитник ХК «Донбасс»Дмитрий Игнатенкои пловчиха, чемпионка мира, Украины и Европы, участница Олимпийских Игр и 32-разовая рекордсменка УкраиныДарина Зевина.

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Источник: uhl.ua

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