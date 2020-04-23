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НХЛ допускает продолжение сезона на четырех аренах и без зрителей

Николай ПисаревНет комментариев
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Комиссионер НХЛГэри Беттмэнпрокомментировал слухи о том, что сезон 2019/20 может возобновиться в июле:

– Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, борта и стекла, видеоповторы, возможности для телевещателей.

Про сорт здесь.


Возможно, это будут два города. На данный момент мы не можем это предсказать. Но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно.

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Главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок. Потому что если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок – сказал Беттмэн.

Напомним, что 12 марта НХЛприостановила сезон из-за пандемии COVID-19. Позже лигапродлила режим самокарантина для игроков до 30 апреля. Изначально планировалось, что сезон возобновится в начале мая.

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Источник: официальный сайт НХЛ

Источник: uhl.ua

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