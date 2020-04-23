Сборные Украины узнали своих соперников на чемпионатах мира в сезоне 2020/21

На очередном заседании Совета Международной федерации хоккея, который проводился в формате видеоконференции, была утверждена программа чемпионатов мира на сезон 2020/21. Таким образом,стали известные группы и соперники сборных команд Украины на будущий год.

Национальная сборная Украинысыграет на чемпионате мирав Дивизионе 1В, который пройдётс 25 апреля по 1 мая 2021 года.Соперниками украинцев станут команды изЛитвы, Польши, Японии, Эстонии и Сербии.



Первоочередное право на проведение чемпионата остается заКатовице. (Польша)– именно этот город должен был принять ЧМ в 2020 году. В случае отказа Польши на проведение турнира страна-хозяйка чемпионата мира будет определена по стандартной процедуре путем голосования.

Про сорт здесь.

Сборная Украины U20 такжеосталась в Дивизионе 1Ви в следующем году сыграет со сборными Словении, Франции, Польши, Эстонии и Японии.Место и сроки проведения этого чемпионата будут определены на годовом Конгрессе ИИХФ.

Юниорская сборная, как национальная и молодежная, тожесыграет в Дивизионе 1В. Противниками украинских юниоров станут одногодки изАвстрии, Венгрии, Италии и Словении. Правона проведение чемпионата мира также осталось страной, в которой так и не смог пройти чемпионат – Италией.

Женская сборная Украины будет выступать в следующем сезоне в Дивизионе III. Соперниками украинок на будущем чемпионств станутсборные команды Бельгии, Румынии, Болгарии, Литвы и Гон-Конга. Страна-организатор этого чемпионата также будет определяться на годовом Конгрессе IIHF.

Источник: сайт Федерации хоккея Украины