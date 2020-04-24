Экс-голкипер сборной Чехии может стать президентом

Легендарный чешский вратарьДоминик Гашексообщил, что планирует сменить род деятельности и начать политическую карьеру, а также серьёзно раздумывает, чтобы вступить президентскую гонку на выборах в Чехии:

—Я действительно думаю об этом. Это не просто мелькнуло в моей голове. Я серьезно думаю о желании однажды стать президентом. Это интересует меня. Конечно, все может измениться. Каждый может изменить мнения, желания, цели. Но сейчас изучаю это. Меня интересует все, что связано с этой высшей конституционной функцией, – сказал голкипер.

Про сорт здесь.

На данный момент, 54-летний олимпийский чемпион имеет свой бизнес по производству энергетических напитков.

Отметим, что Гашекначал свою профессиональную карьеру в 1980 году в чешском «Пардубице» и завершил ее в 2011 году в московском «Спартаке». Также на счету хоккеиста выступления в НХЛ за «Чикаго» (1990-1992), «Баффало» (1992-2001), «Детройт» (2001-2005 и 2006-2008) «Оттаву» (2005-2006).Также голкипер провел 69 матчей за сборную Чехии.

Источник:isport.blesk.cz