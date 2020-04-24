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Хоккей

Компания «Спорт Сервис» поможет киевской больнице в борьбе с COVID-19

Николай ПисаревНет комментариев
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Весь мир столкнулся с неизвестной до сегодня проблемой и, к сожалению, многие страны оказались не готовы принять на себя удар в борьбе с пандемией. В Украине ситуация осложнена еще и социально-экономическими проблемами. Именно поэтому, чтобы перебороть вирус и выйти из кризиса с минимальными потерями, всем неравнодушным нужно поддержать медиков, которые на передовой сражаются с болезнью.

Технический партнер Украинской хоккейной лиги – официальный дистрибьюторТМ«Joma»в Украине – компания «Спорт Сервис»соберет по10%с каждой покупки продукции ТМ «Joma» и закупит маски, антисептики, средства индивидуальной защиты и все необходимое для Киевской городской детской клинической больницы №2.

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Про сорт здесь.

Таким образом, купив продукцию ТМ «Joma» на сайтеjoma-sport.com.uaпо промокодуLIKAR, каждый из вас даже минимальным вкладом сможет помочь украинским медикам. К тому же, компания «Спорт Сервис»предлагает бесплатную доставку товара прямо к вам домой при полной предоплате или на ближайшее отделение Новой Почты при наложенном платеже.

Переходите на сайтjoma-sport.com.uaи совершайте безопасные покупки. А также не забывайте беречь себя, чаще мыть руки и оставаться дома!

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Источник: uhl.ua

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