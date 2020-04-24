Насреддин готовится продолжить работу с “Девилз”

Ален Насреддин

Алена Насреддина не волнуют сообщения, что “Нью-Джерси Девилз” проводит собеседования со специалистами, которые могут занять место тренера в клубе.

3 декабря 2019 года “Девилз” уволили Джона Хайнса, назначив Насреддина исполняющим обязанности тренера команды. Он может остаться в этой должности в следующем сезоне, но клуб, по сведениям издания Athletic, рассматривает и другие кандидатуры. В частности на прошлой неделе состоялся разговор по видеосвязи с бывшим тренером “Вегас Голден Найтс” Жераром Галланом (уволен 15 января этого года).

Про сорт здесь.

“Сезон 2019-20 еще не завершен, и 12 марта (когда НХЛ приостановила чемпионат из-за пандемии коронавируса), насколько мне известно, я все еще был главным тренером, – сказал Насреддин в среду. – Я слышал о собеседованиях. Но сейчас я полностью сконцентрирован на сезоне. Это правда. Не думаю, что со мной надо встречаться, потому что точка в сезоне еще не поставлена. Не знаю, что будет, когда он завершится, но какие-то пояснения мне нужны, так как я все еще остаюсь исполняющим обязанности. Сейчас я работаю, считая себя главным тренером “Нью-Джерси Девилз”. Так оно и есть. Я действую исходя из этого”.

До Насреддина “Девилз” одержали девять побед и потерпели 17 поражений (9-13-4) в этом сезоне, заняв 15-е место в Восточной конференции. С новым тренером “Нью-Джерси” брал очки в 27 матчах из 43 (19-16-8, 11-е место на Востоке) и стал лучшей командой лиги по игре в меньшинстве (86%).

На данный момент “Девилз” на 13 очков отстают от зоны плей-офф.

“Игроки и я сам, в первую очередь, скажем вам, что у меня не все получалось, – говорит Насреддин. – Но дело в том, что я всегда готовился, старался выбрать лучший вариант. Я прогрессировал. Три месяца (в должности тренера) стали для меня годом. Я приобрел опыт, который стоит десяти лет работы, и, наконец-то, почувствовал себя комфортно. Понимаю, что мы сыграли всего 40 или 50 матчей, но считаю, что многому научился и готов работать дальше”.

44-летний Насреддин в течение пяти лет был помощником тренера фарм-клуба “Девилз” в АХЛ до того, как войти в тренерский штаб “Нью-Джерси” в 2015 году. Он сам играл в НХЛ на позиции защитника с 1998 по 2008 годы в составе “Чикаго Блэкхокс”, “Монреаль Канадиенс”, “Нью-Йорк Айлендерс” и “Питтсбург Пингвинз”. На его счету 74 матча и пять (1+4) очков в этой лиге.

С Галланом “Голден Найтс” в нынешнем чемпионате выиграли 24 встречи, проиграли 19 в основное время и шесть в дополнительное. В общей сложности этот тренер провел с “Вегасом” три сезона (118-75-20) и был награжден призом Джека Адамса (лучший тренер НХЛ) в 2018 году после того, как вывел “Голден Найтс” в финал Кубка Стэнли в дебютном сезоне.

“Я еще не закончил, мне нравится тренировать, – сказал Галлан через две недели после увольнения в интервью канадской газете Journal Pioneer of Summerside. – Если будут предложения, я их обязательно рассмотрю. … Я жду, когда у меня появится возможность поработать. Надеюсь, что интерес ко мне будет, и я обязательно воспользуюсь шансом, если такой появится”.

В общей сложности на счету 56-летнего Галлана 541 игра (270-216-51 и четыре ничьих) в регулярных чемпионатах НХЛ и 33 (18-15) поединка в плей-офф. Он тренировал “Голден Найтс”, “Флорида Пэнтерз” и “Коламбус Блю Джекетс”.

По словам Насреддина, во время паузы он поддерживает постоянный контакт с помощниками и генеральным менеджером Том Фитцджеральдом. Он верит, что сезон НХЛ возобновится.

“На днях я увидел по телевизору запись нашего матча против “Вашингтон Кэпиталз”. Мы хорошо играли в той встрече, – сказал Насреддин, находящийся сейчас с семьей в Нью-Джерси. – Мне захотелось надеть костюм и смотреть игру стоя. Многое промелькнуло в голове, пока я смотрел трансляцию. На момент объявления перерыва дела у нас шли в гору. Мы добились определенного успеха, в команде была хорошая атмосфера, ребята были в отличном настроении. Я с нетерпением жду, когда назовут дату, чтобы приступить к работе и начать смотреть в будущее”.