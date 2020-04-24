Определились группы хоккейного олимпийского турнира

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала группы хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022, которые пройдут в Пекине, Китай.

Группы на турнире формируются, согласно мировому рейтингу. Соответственно, с выходом обновленного рейтинга определились и составы трех квартетов.

Про сорт здесь.

Группа А: Канада (1 место в рейтинге), США (6), Германия (7), Китай (12)

Группа В: Россия (2), Чехия (5), Швейцария (8), победитель квалификации 3

Группа С: Финляндия (3), Швеция (4), победитель квалификации 1, победитель квалификации2

Олимпийская квалификация уже стартовала и сборная Украины не сумела преодолеть третий раунд отбора. Финальный этап отбора запланирован на 27-30 августа в следующих группах:

Группа D: Словакия, Беларусь, Австрия, Польша. В Братиславе, Словакия.

Группа Е: Латвия, Франция, Италия, Венгрия. В Риге, Латвия.

Группа F: Норвегия, Дания, Корея, Словения. В Норвегии (город еще не назван).

Женский мировой рейтинг также изменен. Соответственно, определились составы групп и в женском олимпийском турнире.

Группа А: США (1), Канада (2), Финляндия (3), Россия (4), Швейцария (5)

Группа В: Япония (6), победитель квалификации 1, победитель квалификации 2, победитель квалификации 3, Китай (10).

Планируется, что финальный этап отбора на Олимпийские игры пройдет 11-14 февраля 2021 года. Первоочередное право на проведение турниров в своих группах имеют Чехия, Германия и Швеция.

Источник: сайт XSPORT