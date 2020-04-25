Александр Савицкий: «Команда будет готова при любых обстоятельствах»

Главный тренер«Кременчука»Александр Савицкийответил навопросыпоклонников хоккея и рассказал о подготовке команды к розыгрышу плей-офф в сентябре, возможности проведения предсезонных турниров и тренировках хоккеистов на карантине.

— Какое ваше мнение о Кременчуге как о городе? Куда бы посоветовали приезжим сходить?

Про сорт здесь.

—Кременчуг – очень красивый город. В свободное время люблю по нему гулять, ведь здесь замечательная набережная на Днепре, красивый парк им. Бабаева и центр. Но главная для меня достопримечательность – это арена «Айсберг», и всем советую приходить на хоккей на игры ХК «Кременчук» (улыбается).

— После осеннего плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч останется ли «Кременчук» на первом месте?

—В данной ситуации так далеко загадывать сейчас тяжело, ведь все понимают, что сейчас карантин из-за пандемии коронавируса. Что будет в сентябре? Поживем – увидим. Но, мы конечно, приложим все усилия, чтобы кубок чемпиона Украины был в Кременчуге.

—На Полтавском ТВ Вы сказали, что непонятно, как будет проходить плей-офф. Что имели в виду?

— Прежде всего: какими составами мы будем играть – старыми или новыми? Если заявками сезона-2019/20 – то это понятно, а если новыми, то возникают вопросы.

—Учитывая текущие финансовые возможности клуба, можно ли конкурировать кременчугской команде не только в чемпионате Украины?

—Несмотря на то, что УХЛ – молодая лига и находится на пути становления, ведь ей всего четыре года, но уже имеет свою историю и крепкие хоккейные команды. Сложно судить, но матчи «Кременчука» на международном предсезонном турнире Donbass Open Cup -2019 («Земгале» (Латвия) 6:2 и «Краковия» (Польша) 2:3) показали, что при правильном подходе мы можем на равных играть со многими европейскими командами.

—Какую максимальную аудиторию можно собирать на домашних матчах (если не отталкиваться от вместительности арены «Айсберг»)?

— Кременчугские хоккейные болельщики уже видели немало интересных игр, и поэтому часто нас за это благодарят аншлагами (более 1000 зрителей). А с топ-командами билеты раскупаются задолго до поединков, и доходило до того, что их реально невозможно было купить или достать.

—Летом «Кременчуку» исполнится 10 лет. Какие есть планы по поводу празднования юбилея?

—Конечно же, 10 лет – это круглая дата. За это время кременчугский хоккейный клуб благодаря президенту команды Сергею Мазуру прошел огромный путь: стал одним из лидеров украинского хоккея, построил и реконструировал спортарену «Айсберг», имеет свою ДЮСШ…

Мы очень хотели 10-летний юбилей встретить чемпионами Украины, мечтали с нашими болельщиками отметить его автопробегом по Кременчугу. Все как в хоккейных странах: игроки с чемпионским кубком и золотыми медалями на открытом автобусе, впереди полицейские автомобили с мигалками и байкеры, за ними ледоуборочные машины с флагами, болельщики на машинах, салют, торжества… Мы сделали первый шаг к этому – выиграли регулярный чемпионат. Карантин нас пока приостановил, но, мы не опустили руки и ждем начало плей-офф.

—Плей-офф стартует в сентябре, есть ли варианты проведения предсезонных турниров, в особенности Кубка Кременчуга-2020?

—Все зависит от даты, когда закончится карантин. Руководство клуба постоянно следит за ситуацией, рассматривает все варианты старта подготовки, и команда будет готова при любых обстоятельствах.

Ребята в самоизоляции как могут поддерживать физическую форму, но других вариантов пока у нас, к сожалению, нет. Мы хотим играть, и я верю, что вскоре мы с нашими болельщиками как единый кулак продолжим борьбу за золото.

Напомним, что сегодня25 апреля, в19:00в онлайн-баттле«Без клюшек»наYoutube-канале УХЛ сойдутсяхоккейисмешанные единоборства – честь своих видов спорта будут отстаиватьзащитник ХК «Кременчук»Давид Григоряни чемпион ММА по версии WWFCДенис Бондарь.

Источник: сайт ХК«Кременчук»