Суббота, 25 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Донбасс» продолжает традицию утренних тренировок
Хоккей

«Донбасс» продолжает традицию утренних тренировок

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Хоккейный клуб «Донбасс» продолжает добрую спортивную традицию – каждые выходные представители донецкой команды проводят утренние разминки для жителей Донетчины. В эту субботу дончане помогли начать утро бодро и спортивно жителям Константиновки – во дворе дома 18 по улице Злагоды нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Олег Шишлянников провел утреннюю зарядку.

Форвард донецкой команды продемонстрировал правильную технику выполнения упражнений, а все желающие смогли выйти на свои балконы и повторить разминку.

Читайте также:  "Рейнджерс" обменял Шнайдера в "Нэшвилл" на Брикли

Про сорт здесь.

«Когда увидела объявление, очень обрадовалась, что зарядка пройдет именно в нашем дворе, – рассказывает Ирина. – С детьми сложно находиться в замкнутом помещении, – с улыбкой отметила местная жительница. – А такая зарядка – это отличный способ выходу накопленной энергии, да и для здоровья полезно. Теперь будем повторять эти упражнения каждое утро».

Отметим, что ХК «Донбасс» планирует проведение утренних разминок с участием хоккеистов каждые выходные. Для этого клуб принимает заявки на проведение зарядки в Константиновке или Дружковке от всех желающих. Обращения можно отправлять на клубную почту – [email protected].

Читайте также:  «Белый Барс» всухую обыграл МХК «Динамо»


Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Знаете ли Вы: Наибольшее количество сэйвов в «регулярке»

НХЛ проверит 12 городов, чтобы выбрать арены, на которых будет доигран чемпионат

Кто и как наживается на реконструкции СК «Авангард»

Компания «Спорт Сервис» поможет киевской больнице в борьбе с COVID-19

Определились группы хоккейного олимпийского турнира

Закрыть