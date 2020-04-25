«Донбасс» продолжает традицию утренних тренировок

Хоккейный клуб «Донбасс» продолжает добрую спортивную традицию – каждые выходные представители донецкой команды проводят утренние разминки для жителей Донетчины. В эту субботу дончане помогли начать утро бодро и спортивно жителям Константиновки – во дворе дома 18 по улице Злагоды нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Олег Шишлянников провел утреннюю зарядку.

Форвард донецкой команды продемонстрировал правильную технику выполнения упражнений, а все желающие смогли выйти на свои балконы и повторить разминку.

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«Когда увидела объявление, очень обрадовалась, что зарядка пройдет именно в нашем дворе, – рассказывает Ирина. – С детьми сложно находиться в замкнутом помещении, – с улыбкой отметила местная жительница. – А такая зарядка – это отличный способ выходу накопленной энергии, да и для здоровья полезно. Теперь будем повторять эти упражнения каждое утро».

Отметим, что ХК «Донбасс» планирует проведение утренних разминок с участием хоккеистов каждые выходные. Для этого клуб принимает заявки на проведение зарядки в Константиновке или Дружковке от всех желающих. Обращения можно отправлять на клубную почту – [email protected].



Источник: сайт ХК «Донбасс»