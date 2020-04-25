Главные доминирующие силы европейских национальных чемпионатов последнего десятилетия

Этой весной своего хоккейного чемпиона по спортивному принципуопределили только в Беларуси. Остальные страны приостановили либо завершили сезоны в своих лигах без определения обладателя титула в 2020-м году.
В чемпионате Украины плей-оффУкраинской хоккейной лигисостоится в сентябре. Это будет непривычный, необычный, но, безусловно, исторический осенний плей-офф и чемпиона Украины мы все-таки узнаем.
Про сорт здесь.
Информационный партнер УХЛ телеканал XSPORT в специальном материале представил все доминирующие клубы Европы в своих лигах:
Украина
«Донбасс» (Донецк). 7 титулов: 2011-2013, 2016-2019
Хорватия
«Медвешчак» (Загреб). 7 титулов: 2011-2016, 2018
Норвегия
«Ставангер Ойлерз». 6 титулов: 2012-2017
Литва
«Энергия» (Электренай). 6 титулов: 2012-2013, 2016-2019
Сербия
«Партизан» (Белград). 6 титулов: 2011-2016
Франция
«Руан». 5 титулов: 2011-2013, 2016, 2018
Словения
«Олимпия» (Любляна). 5 титулов: 2012-2014, 2016, 2019
Австрия (дважды команда из Зальцбурга проигрывала в финалах Erste Bank Liga итальянскому«Больцано», но становилась чемпионом Австрии)
«Ред Булл» (Зальцбург). 5 титулов: 2011, 2014-2016, 2018
Турция
«Зейтинбурну» (Стамбул). 5 титулов: 2015-2019
Швейцария
«Берн». 4 титула: 2013, 2016-2017, 2019
«Цюрих». 3 титула: 2012, 2014, 2018
«Давос». 2 титула: 2011, 2015
Беларусь
«Юность» (Минск). 4 титула: 2011, 2016, 2019-2020
«Неман» (Гродно). 4 титула: 2013-2014, 2017-2018
Казахстан (сборная выступает на Азиатских играх, но чемпион играет в Континентальном кубке IIHF)
«Бейбарыс» (Атырау). 4 титула: 2011-2012, 2016, 2019
«Иртыш» (Павлодар). 3 титула: 2013-2015
Польша
«Краковия» (Краков). 4 титула: 2011, 2013, 2016-2017
ГКС «Тыхы». 3 титула: 2015, 2018-2019
Испания
«Хака». 4 титула: 2011-2012, 2015-2016
«Чури Урдин» (Сан-Себастьян). 3 титула: 2017-2019
Болгария
«Ирбис-Скейт» (София). 4 титула: 2016-2019
ЦСКА (София). 3 титула: 2013-2015
Финляндия
«Кярпят» (Оулу). 3 титула: 2014-2015, 2018
«Таппара» (Тампере). 2 титула: 2016-2017
Германия
«Ред Булл» (Мюнхен). 3 титула: 2016-2018
«Айсберен» (Берлин). 3 титула: 2011-2013
«Адлер Мангейм. 2 титула: 2015, 2019
Словакия
«Кошице». 3 титула: 2011, 2014-2015
«Банска Быстрица». 2 титула: 2017-2018
Великобритания
«Шеффилд Стилерз». 3 титула: 2011, 2015-2016
«Белфаст Джайентс». 3 титула: 2012, 2014, 2019
Латвия
«Металлургс» (Лиепая). 3 титула: 2011-2012, 2016
«Курбадс» (Рига). 2 титула: 2017-2018
«МОГО» (Рига). 2 титула: 2015, 2019
Дания
«Сендерюйске» (Военс). 3 титула: 2013-2015
«Хернинг Блю Фокс». 2 титула: 2011-2012
«Эсбьерг Энерджи». 2 титула: 2016-2017
Румыния
«Корона» (Брашов). 3 титула: 2014, 2017, 2019
Швеция
«Фрелунда» (Гетеборг). 2 титула: 2016, 2019
«Векше». 2 титула: 2015, 2018
«Шеллефтео». 2 титула: 2013-2014
Россия
«Динамо» (Москва). 2 титула: 2012-2013
«Металлург» (Магнитогорск). 2 титула: 2014, 2016
СКА (Санкт-Петербург). 2 титула: 2015, 2017
Чехия
«Оцеларжи» (Тршинец). 2 титула: 2011, 2019
«Комета» (Брно). 2 титула: 2017-2018
Источник: сайт XSPORT.ua