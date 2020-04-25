Главные доминирующие силы европейских национальных чемпионатов последнего десятилетия

Этой весной своего хоккейного чемпиона по спортивному принципуопределили только в Беларуси. Остальные страны приостановили либо завершили сезоны в своих лигах без определения обладателя титула в 2020-м году.

В чемпионате Украины плей-оффУкраинской хоккейной лигисостоится в сентябре. Это будет непривычный, необычный, но, безусловно, исторический осенний плей-офф и чемпиона Украины мы все-таки узнаем.

Про сорт здесь.

Информационный партнер УХЛ телеканал XSPORT в специальном материале представил все доминирующие клубы Европы в своих лигах:





Украина

«Донбасс» (Донецк). 7 титулов: 2011-2013, 2016-2019









Хорватия

«Медвешчак» (Загреб). 7 титулов: 2011-2016, 2018

Норвегия

«Ставангер Ойлерз». 6 титулов: 2012-2017

Литва

«Энергия» (Электренай). 6 титулов: 2012-2013, 2016-2019

Сербия

«Партизан» (Белград). 6 титулов: 2011-2016

Франция

«Руан». 5 титулов: 2011-2013, 2016, 2018

Словения

«Олимпия» (Любляна). 5 титулов: 2012-2014, 2016, 2019

Австрия (дважды команда из Зальцбурга проигрывала в финалах Erste Bank Liga итальянскому«Больцано», но становилась чемпионом Австрии)

«Ред Булл» (Зальцбург). 5 титулов: 2011, 2014-2016, 2018

Турция

«Зейтинбурну» (Стамбул). 5 титулов: 2015-2019

Швейцария

«Берн». 4 титула: 2013, 2016-2017, 2019

«Цюрих». 3 титула: 2012, 2014, 2018

«Давос». 2 титула: 2011, 2015

Беларусь

«Юность» (Минск). 4 титула: 2011, 2016, 2019-2020

«Неман» (Гродно). 4 титула: 2013-2014, 2017-2018

Казахстан (сборная выступает на Азиатских играх, но чемпион играет в Континентальном кубке IIHF)

«Бейбарыс» (Атырау). 4 титула: 2011-2012, 2016, 2019

«Иртыш» (Павлодар). 3 титула: 2013-2015

Польша

«Краковия» (Краков). 4 титула: 2011, 2013, 2016-2017

ГКС «Тыхы». 3 титула: 2015, 2018-2019

Испания

«Хака». 4 титула: 2011-2012, 2015-2016

«Чури Урдин» (Сан-Себастьян). 3 титула: 2017-2019

Болгария

«Ирбис-Скейт» (София). 4 титула: 2016-2019

ЦСКА (София). 3 титула: 2013-2015

Финляндия

«Кярпят» (Оулу). 3 титула: 2014-2015, 2018

«Таппара» (Тампере). 2 титула: 2016-2017

Германия

«Ред Булл» (Мюнхен). 3 титула: 2016-2018

«Айсберен» (Берлин). 3 титула: 2011-2013

«Адлер Мангейм. 2 титула: 2015, 2019

Словакия

«Кошице». 3 титула: 2011, 2014-2015

«Банска Быстрица». 2 титула: 2017-2018

Великобритания

«Шеффилд Стилерз». 3 титула: 2011, 2015-2016

«Белфаст Джайентс». 3 титула: 2012, 2014, 2019

Латвия

«Металлургс» (Лиепая). 3 титула: 2011-2012, 2016

«Курбадс» (Рига). 2 титула: 2017-2018

«МОГО» (Рига). 2 титула: 2015, 2019

Дания

«Сендерюйске» (Военс). 3 титула: 2013-2015

«Хернинг Блю Фокс». 2 титула: 2011-2012

«Эсбьерг Энерджи». 2 титула: 2016-2017

Румыния

«Корона» (Брашов). 3 титула: 2014, 2017, 2019

Швеция

«Фрелунда» (Гетеборг). 2 титула: 2016, 2019

«Векше». 2 титула: 2015, 2018

«Шеллефтео». 2 титула: 2013-2014

Россия

«Динамо» (Москва). 2 титула: 2012-2013

«Металлург» (Магнитогорск). 2 титула: 2014, 2016

СКА (Санкт-Петербург). 2 титула: 2015, 2017

Чехия

«Оцеларжи» (Тршинец). 2 титула: 2011, 2019

«Комета» (Брно). 2 титула: 2017-2018

Источник: сайт XSPORT.ua