Кто и как наживается на реконструкции СК «Авангард»

В советские времена здесь играли дети и тренировались звезды украинского хоккея. Сегодня же киевский спортивный комплекс “Авангард” превратился в черную дыру, в которой бесследно исчезают деньги из бюджета. 10 лет назад в “Авангарде” затеяли реконструкцию – и она длится до сих пор. О ремонте без конца, а также о том, кто и как наживается на популярном некогда спорткомплексе – читайте далее.

10 лет продолжается реконструкция спорткомплекса “Авангард” на улице Юрия Ильенко, 48. И недавно журналисты изdelo.uaраскрыли секрет такого промедления: оказывается, деньги, выделяемые на ремонт “Авангарда”, просто разворовывались. К примеру, одним из последних приобретений стала ледозаливочная машина, купленная по в два раза завышенной цене.

Про сорт здесь.

А издание Obozrevatelдобавили несколько фактов к расследованию коллег.

Посмотрите на эти фото:

Так СК “Авангард” выглядел прошлым летом. В 2019-м на его ремонт государство выделило 87 млн 364 тысячи гривен. Но этих денег руководству спорткомплекса оказалось мало – и они подали новую смету, уточнив, что для завершения реконструкции и введения комплекса в эксплуатацию им надо ни много-ни мало – 104 млн 798 тысяч гривен.

При этом, даже те деньги, которые государство выделяло на “Авангард”, руководство комплекса во главе с директором, экс-игроком сборной Украины по хоккею Виктору Гончаренко нормально освоить не удавалось.

Договор с подрядчиком в СК “Авангард” заключили в апреле 2019-го.

А в июне Министерство молодежи и спорта перечислило первый транш на счет государственного предприятия СК “Авангард”. Но подрядчику там аванс выплатили в июле месяце: некое ООО “НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ” получило 26 млн гривен. Был потерян целый месяц, во время которого уже могла идти реконструкция.

Кстати, фирма ООО “НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ” тоже достойна отдельного внимания. 26 миллионов бюджетных гривен были отданы организации с уставным капиталом 35 тысяч гривен – и не самой чистой репутацией. В том же 2019-м году “НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ” фигурировал в уголовном деле по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Фирмаперечислила “за имущество” более 17 млн гривенна счета некого ООО “УБП и ПССП”. Как выяснилось впоследствии, это предприятие не работает с 2012 года. А с апреля 2018-го у него и вовсе аннулировано свидетельство плательщика НДС!

Не удивительно, что с таким партнером связываться хотят не многие. А точнее – никто: по информации сайта Prozzoro, договор “НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЯ” о реконструкции СК “Авангард” является единственным подрядом фирмы, полученным после участия в публичных закупках. За 14 лет существования организация лишь однажды участвовала в тендерах.

Учредителем и собственником “НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЯ” в публичных реестрах значится некто Ярослав Романович Лещух из Львова.

Его полный тезка в 2012-2014 годах был заместителем директора, а в 2014-2015 годах – руководил Львовской дирекцией ПАО “Укрпочта”. В течение 2014-2016 годов на него было открыто три уголовных производства.

В конце мая 2017 года, как раз перед завершением трудового контракта, полициязадержалаЛещуха пьяным за рулем автомобиля, после чего в “Укрпочте” заявили о том, что контракт с ним продлевать не будут. Но вернемся к “Авангарду”. Согласно календарю работ, к октябрю 2019-го там должны были успеть сделать многое.

Тем более, что с ООО “НАВИГАТОРСПЕЦСТРОЙ” договор в ГП “СК “Авангард” заключали до 31 декабря 2019-го.

И, будучи несколько ограниченными во времени (ведь с 1 января 2020-го договор уже не действовал), имея план работ – в “Авангарде” почему-то начинают действовать с конца. Вместо того, чтобы обустроить основу будущего катка или закупить оборудование для генерации льда, руководство спорткомплекса почему-то осенью приобрело ледозаливочную машину и систему кондиционирования ледового катка. Хотя самого катка нет и в помине.

На новенькой ледозаливочной машине заместитель директора “Авангарда” Владислав Сирык даже успел проехаться по асфальту возле спорткомплекса. И похвастался приобретением в одной из групп любителей хоккея на Facebook (сам он – хоккеист в прошлом). Правда, очень скоро Сирык публикацию удалил.

Почему? Да потому что в своем посте он указал стоимость “найсучаснішої льодоприбиральної машини в Україні” – 7 млн 161 тысяча гривен.

По курсу сентября 2019-го года это было порядка 260 тысяч евро. При этом такую же машину WM Shira electro с доставкой в Украину и растаможиванием легко можно купить на 100 тысяч евро дешевле!

100 тысяч “навара” на одной лишь позиции – неплохой бизнес. А ведь реконструкция “Авангарда” предусматривает далеко не одну лишь покупку машины…

При этом, для бюджета не столь важно, были эти 100 тысяч украдены или это просто растрата государственных денег: государству нанесен ущерб. А умышленно это было сделано или по халатности – этот вопрос больше должен интересовать правоохранителей.

Подобные примеры ставят под большое сомнение профессионализм, умение организовать серьезный процесс, да и просто честность бывших хоккеистов, которые взялись за курирование реконструкции такого нужного Киеву хоккейного объекта.

А вот в умении устроить себе пиар им не откажешь.

Вот, например, как они позволяют себе общаться с представителями Федерации хоккея Украины, без приглашения ворвавшись на одно из заседаний:

А еще они любят организовывать пикеты, прикрываясь детьми и их интересами:

“Авангард” уже успел посетить новый министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт после своего назначения.

Естественно, ни он, ни другой олимпийский чемпион на фото – Алексей Житник – не имеют отношения к горе-закупкам на СК “Авангард”. Но Гончаренко, Сирык и компания уже приглашали прославленных спортсменов к себе в гости. И, похоже, рассчитывают, что деньги на уже легендарную реконструкцию будут все так же поступать, а отчитываться за них не придется.

Остается лишь надеяться, что новый профильный министр разберется в ситуации и не даст себя обмануть. Что правоохранительные органы, которые, по нашей информации, сейчас плотно взялись за руководство ГП “СК “Авангард”, доведут начатое до конца и остановят существующее мародерство. И что уже совсем скоро бесконечный ремонт в “Авангарде” наконец закончится – и спортклуб снова станет площадкой, где рождаются юные звезды украинского хоккея.

Источник:obozrevatel.com