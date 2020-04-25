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Хоккей

НХЛ проверит 12 городов, чтобы выбрать арены, на которых будет доигран чемпионат

Николай ПисаревНет комментариев
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Журналист The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что руководство Национальной хоккейной лиги на данный момент проверяет 12 городов, чтобывыбрать четыре, в которых будет возможность доиграть регулярный чемпионат и плей-офф.

По его информации, в список вошли Миннесота, Эдмонтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус и Даллас. Кроме того, в числе претендентов также значатся еще два клуба: «Каролина» и «Баффало».

Про сорт здесь.

— В настоящее время НХЛ проводит проверку 12 городов с целью использования четырех из них в качестве централизованных площадок в случае возобновления сезона.

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Я слышал, что в список вошли Миннесота, Эдмонтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус и Даллас.

«Каролина» и «Баффало» заинтересованы в участии, но не думаю, что они попали в список.


Многие клубы проявляют интерес, список может измениться, но, по моей информации, в настоящее время лига находится в процессе тщательного изучения 12 городов.— написал журналист

На данный момент карантин в НХЛдействует до 30 апреля, а уже с 15 мая игроки смогут вернутьсяк неформальным тренировкам.

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua

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