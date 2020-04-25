НХЛ проверит 12 городов, чтобы выбрать арены, на которых будет доигран чемпионат

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что руководство Национальной хоккейной лиги на данный момент проверяет 12 городов, чтобывыбрать четыре, в которых будет возможность доиграть регулярный чемпионат и плей-офф.

По его информации, в список вошли Миннесота, Эдмонтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус и Даллас. Кроме того, в числе претендентов также значатся еще два клуба: «Каролина» и «Баффало».

Про сорт здесь.

— В настоящее время НХЛ проводит проверку 12 городов с целью использования четырех из них в качестве централизованных площадок в случае возобновления сезона.



Я слышал, что в список вошли Миннесота, Эдмонтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус и Даллас.



«Каролина» и «Баффало» заинтересованы в участии, но не думаю, что они попали в список.





Многие клубы проявляют интерес, список может измениться, но, по моей информации, в настоящее время лига находится в процессе тщательного изучения 12 городов.— написал журналист

На данный момент карантин в НХЛдействует до 30 апреля, а уже с 15 мая игроки смогут вернутьсяк неформальным тренировкам.

Источник: сайт XSPORT